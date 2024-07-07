詹姆斯长子布朗尼首秀九投二中 湖人夏季联赛不敌大王

（旧金山综合电）詹姆斯（James）长子布朗尼（Bronny）首秀九投二中夺四分，洛杉矶湖人（LA Lakers）星期天（7月7日）94比108不敌萨克拉门托大王（Sacramento Kings），夏季联赛开门黑。

第55位被选中的布朗尼首发登场，出战21分钟。投篮九中二，三分三中零，得到四分两篮板，两助攻与一抢断。

布朗尼已经与湖人签下了一份为期四年的新秀合同，不出意外将与父亲詹姆斯成为NBA历史上首对一同上场的父子档。

詹姆斯并未出席比赛，这名39岁的父亲在拉斯维加斯准备即将来临的奥运会，将在与加拿大的表演赛后前往巴黎。他在训练间隙接受采访时说，不会在意儿子的数据：“他在夏季联赛发挥好坏并不重要，我只想让他能继续进步，在训练和研究录像中成长。”

布朗尼在比赛开始仅80秒后就抢下了自己的第一个篮板，但六秒钟后他就投丢了一次跳投。他在第二节还剩6分25秒时完成了自己的第一次抢断。之后在第二节还剩5分51秒时完成了自己的第一次进球，上篮得分，将比分扳平为31比31。

布朗尼曾在第二节有暴扣机会险些得手，遭到对手犯规，但遗憾两罚均未命中。

这场夏季联赛比赛在旧金山的大通银行中心（Chase Center）进行，旨在帮助新秀们逐步融入球队的防守体系和进攻战术。