三狮军团打破点球魔咒 力挫瑞士晋级四强

英格兰近几年没少在国际大赛中栽在点球大战上，索帅自2016年接管球队以来，已在国际大赛中连续输了五个点球大战。不过英格兰这次却得以打破魔咒，拿下四强席位。

（杜塞尔多夫综合电）“三狮军团”英格兰在本地时间星期天（7月7日）的欧锦赛八强赛中，克服了点球大战的魔咒，力压瑞士闯进四强。

英格兰近几年没少在国际大赛中栽在点球大战上，2020年的欧锦赛决赛就在点球大战中不敌意大利而痛失冠军。不过，这支由“索帅”索思盖特（Southgate）领军的队伍这次表现出色，以5比3击败瑞士，得以再次惊险晋级。

不得不提的是，这次仅是三狮军团在世界杯和欧锦赛上共10次的点球大战中第三次报捷。

三狮军团在比赛第75分钟被率先破门，由瑞士的昂博洛（Embolo）率先打破僵局。不过英格兰的萨卡（Saka）在五分钟后便扳平比分，而两队直到加时赛结束都未能再有建树。

执教英格兰第100场 终止尴尬纪录

索帅自2016年接管球队以来，已连续在国际大赛中连续输了五个点球大战，这次能在自己执教英格兰的第100场比赛中终止这项尴尬的纪录，不得不归功于他充足的赛前准备。

索帅透露，会在球队的正常训练结束后让队友练习罚球，毕竟训练完的球员已相当疲惫，这与踢完加时赛的疲惫状态十分相似。

他让球员多注重技巧，并帮助他们提升自信及相信自己的判断。除此之外，索帅也向球员强调，不必担心对方门将的扑救方向，应该把注意力放在如何把球踢到一个，即使门将扑对方向但也无法救到球的位置。

从昨晚的表现看来，索帅的备战确实奏效，索帅也在获胜后和球员一起欢呼庆祝，并坦承他这几周面临对的压力很大。

他说： “我很爱这些球员，也很爱和他们在一起的时光。我接管这个工作就是为了让英格兰足球在世界舞台上重新崛起。我不能否认过去几周我有多么不容易。不过我们在奋斗，也会继续奋斗。我们又进入一个半决赛，就一起看看到底能走得多远吧。”

瑞士球迷：仍为瑞士感到骄傲

瑞士方面，许多球迷都对成绩感到失望，认为瑞士本该获胜，首次获得国际大赛的四强席位。

不少瑞士球迷认为球队虽败犹荣。（法新社）

一个名为阿加多（Alejandro）的瑞士球迷就认为，英格兰在本届欧锦赛从始至今的表现十分糟糕，瑞士没能取胜简直是荒唐至极。

另一名球迷阿迪哈曼（Abdirahman）却认为，瑞士的表现让国家的各种社会群体都因为足球走到一起，虽然落败，但他依然为瑞士感到骄傲。

英格兰接下来的四强对手将是“橙色军团”荷兰，两队将在本地时间7月11日午夜一决高下。