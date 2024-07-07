乔天王逆转胜晋级16强 赛中与观众庆英格兰欧锦胜利

（伦敦综合电）网球天王乔科维奇（Djokovic）在新加坡时间星期天（7月7日）的温布登网球赛上，在先丢一盘的情况下逆转取胜晋级16强，他也在比赛中途与球迷一道欢庆英格兰欧锦赛的胜利。

乔科维奇的32强对手是澳大利亚球员波佩林（Popyrin），塞尔维亚天王在4比6丢掉首盘后逐渐找回状态，随后以6比3、6比4、7比6（7比3）连赢三盘取胜，生涯第16次闯进该赛事16强。

有趣的是，球场在第二盘乔科维奇以4比1领先时，突然爆发出强烈的鼓掌声，令两名比赛选手感到疑惑。原来当时正是“三狮军团”英格兰确定在足球欧锦赛的八强中，以点球大战淘汰瑞士晋级四强。

乔科维奇和波佩林在反应过来后也作出了配合，前者做出了射门动作，而后者则做出扑救动作，惹笑全场。

乔科维奇赛后也说：“我假定是英格兰和瑞士进行了点球大战，我感觉现场的观众有大约一盘半的时间都在担心足球赛事的战况。我当时是在射一个点球，我的惯用脚是左脚，但射门被波佩林很好地救到了。英格兰赢了吗？恭喜英格兰。”

除此之外，乔科维奇也坦承这场32强赛事是一场硬仗，不过这名七次温布登冠军认为自己正渐入佳境。

乔科维奇将在7月8日（新加坡时间）与丹麦名将鲁内（Rune）争夺八强资格。

伊加爆冷出局

女子方面，世界球后伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）在星期六（6日）的32强中，以6比3、1比6、2比6不敌哈萨克斯坦的尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva），爆出赛事至今的最大冷门。

刚在上个月的法网赢得生涯第五座大满贯赛事的伊加，是目前状态最火热的女子网球选手，不过她在草地球场的表现一直不理想，这场落败似乎再次证明了这名波兰选手在草地赛场上的不足。

伊加赛后说：“那股要把自己逼到极限的毅力突然没有了，我也对此感到意外。我知道自己需要做出什么改变，也一定会改进。”

尤利娅则在赛后说，自己展现了无所畏惧的拼搏精神，完全相信自己的能力，毕竟没有任何包袱，只管勇往直前。

尤利娅的16强对手将是拉脱维亚名将叶莲娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko），比赛将在新加坡时间7月8日展开。