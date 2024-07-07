斯洛文尼亚惨败希腊 东契奇无缘巴黎奥运

（比雷埃夫斯法新电）希腊在奥运男篮资格赛中以96比68大胜斯洛文尼亚，新加坡时间星期六（7月6日）晚晋级希腊赛区大决赛。东契奇（Doncic）发挥失常送出10失误，“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）只差一胜便可带领希腊男篮参加巴黎奥运。

希腊第一节开局就打出一波13比0的进攻高潮，早早掌握场上局势，首节便以32比14领先斯洛文尼亚18分。斯洛文尼亚之后无力反抗，比赛早早失去悬念。字母哥仅出场21分钟便早早下场休息，拿下13分，四篮板，两助攻与一盖帽。

东契奇则苦苦支撑斯洛文尼亚，拿到全队最高的21分并有七篮板与五助攻。但是面对希腊的防守，东契奇无奈送出10个失误，进攻端乏力。最终希腊在巴黎男篮资格赛半决赛96比68大比分击败斯洛文尼亚，晋级大决赛。

希腊队多点开花，沃克普（Walkup）以19分拿到全队最高得分，后卫卡拉希斯（Calathes）贡献11次助攻，盘活全局。东契奇赛后也称赞道：“恭喜希腊，他们不仅有安特托孔波，还有其他球员，教练也非常好。”

希腊队主教练斯潘诺里斯（Spanoulis）说，针对东契奇的防守计划十分成功。“我们想让东契奇失去节奏，全场给他施加压力，这点全队做的非常棒。”

主帅也对拿到奥运资格很有信心：“团队氛围非常棒，我们不害怕任何对手。”

希腊将于新加坡时间星期一（8日）凌晨对阵克罗地亚男篮，争夺希腊赛区唯一的奥运会资格。