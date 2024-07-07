中国奥运选手缺席 日本囊括WTT曼谷站五项冠军

日本乒将张本智和与伊藤美诚分别击败中国的林高远和同袍桥本帆乃香，在男女单打称王封后。

在中国奥运选手全部缺赛的情况下，日本成为世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站最大赢家，狂揽五项冠军。张本智和与伊藤美诚星期天（7月7日）分别以4比0和4比2击败中国的林高远和同袍桥本帆乃香，在男女单打称王封后。

此外，佐藤瞳／桥本帆乃香夺得女双冠军，张本智和／松岛辉空在男双夺冠，张本智和还与早田希娜以3比1战胜香港组合黄镇廷／杜凯琹，混双登顶。

继此前WTT突尼斯常规挑战赛独得三冠后，日本男队领军人物张本智和曼谷站再次拿下男单、男双、混双冠军，无论是竞技状态还是心态，都非常出色。

赛后，张本智和对《联合早报》说：“能连续两站收获好成绩，真的很开心。冠军只是一方面，更多是拿到了积分，获得奥运会男团前四和混双前二种子，参赛的目标达到了。但这不代表奥运会上我能拿牌，因为很多奥运选手都没参赛。不过，确实给了我一点信心。在奥运单打项目中，我是八号种子，就抱着去拼的心态。”

四处征战的张本智和，如何保持上佳状态？张本智和的父亲张本宇（原名张宇）对《联合早报》说：“整年都在参赛，除了抢分，还要以赛代练。平时的训练有时连对手都没有，要自己找。所以说，他是每天一点点练起来、成长起来的。”

东京集训备战奥运

一般来说，运动员在大赛前才会将状态调整到最佳。而作为奥运会男单和混双冠军的有力争夺者，张本智和在奥运会前连续夺冠，最佳状态是否出现得太早呢？

对此，张本宇说：“要尽量保持吧，当然还要一点点努力地提升，再进步才行。奥运会上大家都很强，也都想赢。但确实挺难的，不能有一点点失误，就看谁临场发挥得更好。这是我们最后一站比赛，之后回东京开始集训，做好迎接困难的准备。”

曼谷站星期天迎来收官之日，男单决赛在卫冕冠军张本智和与林高远之间打响。在此前两场半决赛中，他们都以3比1分别击败韩国新秀安宰贤和台湾名将林昀儒，会师决战。在今年4月澳门世界杯男单半决赛中，张本智和0比4输给了林高远，连续两届男单世界杯摘铜。移师曼谷，张本智和志在报一箭之仇。在与队友早田希娜混双夺冠后，他留在场馆训练，继续保持自己火热的手感。

整场比赛没有预想中的激烈，张本智和从首局开局就保持大比分领先优势，11比3、11比8、11比6、11比9直落四局战胜林高远，收获本站第三冠。他说：“没想到能赢他，更没想到是以4比0获胜，在关键的几个球处理得比较好。”

女单决赛则是一场日本“内战”。在此前两场女单半决赛中，27岁的伊藤美诚以3比0横扫37岁削球手徐孝元，桥本帆乃香以3比1击败韩国一姐申裕斌。

在上星期五（5日）刚度过26岁生日的桥本帆乃香，虽然排名世界第139，却成为本站最大黑马。决赛中，她在前三局以大比分2比1领先，但伊藤美诚还是技高一筹，连扳三局逆转夺冠。