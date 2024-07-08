乌克兰女将雅罗斯拉娃破37年女子跳高世界纪录

（巴黎综合电）乌克兰女将雅罗斯拉娃·马胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）星期天（7月7日）在田径钻石联赛巴黎站，以2米10打破了尘封37年的女子跳高世界纪录。旧纪录是由保加利亚名宿斯泰芙卡·科斯塔迪诺娃（Stefka Kostadinova）在1987年所创造的2米09。

22岁的雅罗斯拉娃和赢得今年世界室内田径锦标赛女子跳高冠军的澳大利亚女将尼古拉·奥利斯拉格斯（Nicola Olyslagers），是最后两名竞争的对手。两人都顺利跳过2米01，但当尼古拉在三次挑战2米03全失败后，雅罗斯拉娃却在第二次试跳中成功过关。

这名东京奥运会铜牌得主之后再顺利跳过2米07和破世界纪录的2米10，这无疑让她成为巴黎奥运会的夺冠热门。

雅罗斯拉娃在赛后受访时说：“在来到这场比赛之前，我感觉自己能够跳过2米07，甚至是2米10。

“我终于将乌克兰载入了世界田联的史册中。”

乌克兰总统泽连斯基随后也在社交媒体X（前称推特）上祝贺雅罗斯拉娃，他写道：“雅罗斯拉娃打破了保持长达37年的世界纪录，向世人展示了乌克兰人真正的求胜欲望。“

肯尼亚女将费思破女子1500米世界纪录

与此同时，女子1500米的两届奥运会冠军费思·基普耶贡（Faith Kipyegon）也以3分49秒04的成绩，刷新了她在去年创造的世界纪录。新纪录比旧纪录快了0.07秒。

这名肯尼亚女将赛后说：“哇！这真的太棒了。我很开心再次在我最喜欢的项目中打破世界纪录。我迫不及待想在巴黎捍卫我的奥运金牌。”