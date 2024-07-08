助希腊胜克罗地亚 字母哥将首战奥运男篮赛

（比雷埃夫斯综合电）希腊在新加坡时间星期一（7月8日）凌晨举行的巴黎奥运会男篮资格赛决赛中，以80比69战胜克罗地亚，取得正赛入场券。这是NBA球星“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）的第一届奥运会，也是希腊男篮时隔16年再次晋级奥运会。

“字母哥”虽开场不顺，但最终还是砍下23分，八个篮板与三次助攻，帮助希腊晋级奥运正赛。希腊与克罗地亚首节22比22打平，之后凭借卡拉希斯（Calathes）的14分与11次助攻，以及中锋帕帕扬尼斯（Papagiannis）的19分拉开差距，最终以11分优势拿下奥运席位。

赛后，“字母哥”表示，能在家乡完成童年梦想感觉不可思议，他说：“在自己的家乡，有那么多支持我的人。这种感觉太棒了。”

他还说：“从小我就一直梦想着参加奥运会。”

被问到参加奥运会是否会夺牌时，“字母哥”表示现在谈论这个问题为时尚早：“我不想过早去谈论奖牌的事情，我们上次参加奥运会是在2008年，应该走一步看一步。”

另外三张奥运会男篮赛资格落入西班牙、巴西和波多黎各的手中。他们在各自的赛区分别打败巴哈马、拉脱维亚和立陶宛，获得正赛资格。

值得一提的是，西班牙的39岁球员卢迪·费尔南德斯（Rudy Fernandez）将参加其生涯第六届奥运会，扯平历史最多纪录。

至此，巴黎奥运男篮12支参赛队伍已经全部诞生，希腊被分到A组，将与加拿大，澳大利亚和西班牙厮杀。