即将开启大学生活 周哲宇：想兼顾课业与乒乓球

我国乒乓球队里的“大哥”周哲宇，联袂队友蔡劭恒，在世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站上，交出了男双四强个人在该级别赛事中的最佳成绩，正式结束了自己的巴黎奥运会周期。接下来，他将开启读书与训练并存的新生活，迎接更大的挑战。

周哲宇在曼谷对《联合早报》说：“今年8月，我会去南大读体育科学与管理专业。这次曼谷站是我开学前的最后一场比赛，能取得这个成绩，对我也是一种激励。如果身体和精力可以的话，我希望留在队中，边读书边打球。”

今年将满29岁的周哲宇已是新加坡男队中不折不扣的老大哥，他在曼谷站带领年轻队友取得全队最好成绩，说明具有以老带新的能力。他对此说：“读书的同时希望继续留队，是因为队友都比较年轻，作为老队员能带带他们。”

早在2021年打完东京奥运会后，周哲宇就可进入大学念书，但他还是选择继续全职训练，追求奥运梦，同时在队中起到传帮带的作用。

但周哲宇似乎忘了残酷的运动规律，那就是随着年龄增长，伤病会增多。他坦言：“这三年确实越来越难，在身体和伤病恢复上都慢了很多。”

尽管目前在新加坡男队已退到了第三号位置上，但周哲宇并不介意。他说：“我不在意是几号，我们是一个团队，在团体赛需要我时，我还能出点力。只要能打，我就会坚持，等更年轻的队友顶上来。职业生涯总会有很多起伏，一定要保持住对乒乓球的那股热情和信念。”

错失巴黎奥运 冯耀恩：调整后再来

我国乒乓球二号男单、22岁的冯耀恩，在曼谷站止步单打首轮，双打则与郭勇打进了八强，但对于自己的失望却溢于言表，他坦言：“这站打得不好。”

在进军巴黎奥运会的排行榜上，冯耀恩／王歆茹在混双落后一位，在男单上冯耀恩差了两位，与巴黎失之交臂。这是否影响他在曼谷站的心情和状态？

冯耀恩说：“不是差多少的问题，而是进不进的问题。确实很遗憾。我现在处于情绪和心态的调整期，等调整好心态会重新再来。这个奥运周期给自己打七八分，新的奥运周期要想进入奥运会就必须打满10分，我会为此努力。”