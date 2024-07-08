孙璐璐爆冷创新西兰女单历史 艾玛女单出局混双退赛

通过YouTube学习传奇网球手提升水平的新西兰华裔球员孙璐璐击败前美网冠军艾玛，后者也宣布退出混双，导致搭档默里提前结束温网征程。

（伦敦综合电）新西兰华裔球员孙璐璐在温网爆冷击败2021年美网冠军艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu），新加坡时间星期一（7月8日）凌晨以6比2，5比7和6比2的比分晋级温网女单八强，成为首位冲进温网八强的新西兰女单选手。

这位赛前世界排名第123名，从外围赛晋级正赛的23岁女单球员称，主要是通过YouTube观看传奇网球手的比赛视频来增强球技，学会在草地球场比赛的窍门。

“我会学习费德雷尔（Federer）如何在网前进攻，也在YouTube研究施特菲·格拉芙（Steffi Graf）对阵玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）的比赛。”

孙璐璐的母亲是中国江西人，艾玛的母亲来自辽宁，所以这场对决被中国球迷戏称为“华裔内战”。孙璐璐在晋级路上也先后淘汰郑钦文与朱琳两位中国选手。

孙璐璐出生于新西兰的蒂阿瑙（Te Anau），一个她形容为“羊和鹿比人还多”的小镇。八岁时父母离异，她便随母亲搬到了上海，之后定居瑞士。她持有瑞士与新西兰的双国籍，而远在蒂阿瑙的老乡也在赛后开起了派对，一同庆祝胜利。

艾玛单方面退出混双引议 默里温网之旅提前结束

艾玛在单打之前就以手腕紧绷为由，单方面决定退出混双赛，这使得即将在巴黎奥运会后退役的英国名将默里（Murray）提前结束温网征程。赛中她也称背部和脚踝受伤病困扰，需要医疗暂停来缓解伤情。

艾玛（左二）在比赛中请求医疗暂停以缓解伤病影响。（路透社）

艾玛受访时说，虽然很希望能与默里搭档，但必须先考虑自己。

“我必须把我自己、单打比赛和身体放在首位。”

世界排名第二，23年美网女单冠军可可·高芙（Coco Gauff）也在同一天出局，4比6和3比6不敌美国同胞艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）。可可赛中心态失控，在第一盘3比1领先的情况下被反超。之后可可乱了阵脚，不断出现双误与非受迫性失误，连输两盘结束温网征程。

男单赛方面，迪米特洛夫（Dimitrov）在第一盘进行至3比5时膝盖伤病发作无法继续比赛，梅德韦杰夫（Medvedev）直接晋级八强，将面对世界首号球员辛纳。美国选手保罗（Paul）以6比2，7比6和6比2直落三盘战胜西班牙选手阿古特（Agut），复赛将面对阿尔卡拉斯（Alcaraz）。