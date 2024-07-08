43岁澳洲篮球女将劳伦·杰克森第五次参加奥运

（悉尼综合电）43岁澳大利亚篮球女将劳伦·杰克森（Lauren Jackson）将在本月举行的巴黎奥运会开启个人的第五次奥运征程。

育有两子的她于1997年加入澳洲女篮，正式展开了国际赛生涯。2000年到2012年之间，她帮助澳洲队在四届奥运会中取得佳绩，分别是在悉尼，雅典及北京夺银，在伦敦夺铜。除此之外，她曾在美国女子职业篮球联赛（WNBA）中取得四次最有价值球员（MVP），也曾在2006年的世锦赛获得冠军。

劳伦原本因膝盖受伤而于2016年退役，却在两年前的2022年篮球世界杯复出，协助澳大利亚队夺得铜牌。她也于今年加入了南区飞人女篮（Southside Flyers）队伍，在澳大利亚女子职业篮球联赛（WNBL）夺得冠军。这是劳伦第七次在澳洲比赛中获得锦标。

劳伦今年2月在帮助澳洲女篮战胜德国，获得奥运参赛资格后，却出人意料地宣布再次退役。她透露，自己是单亲妈妈，不忍心长时间与两个儿子分开。但在得到支援后，她将与儿子们一同前往巴黎参赛。

澳洲女篮队长特斯·麦根说：“我们有着最好的球员，我们不仅是队友，更是姐妹。我们借着澳洲女篮前辈赋予的力量继续前进。”

澳洲女篮曾分别于2000年，2004年与2008年连续三次在奥运会上夺银，也在1996年与2012年两次夺铜，但她们从未打败过美国女篮，也未曾在奥运会夺冠。

目前世界排名第三的澳洲女篮，这周已在墨尔本的两场友谊赛中击败世界排名第二的中国，接下来将前往巴黎备战。