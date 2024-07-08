欧锦半决赛高卢雄鸡大战斗牛士 重磅对决一触即发

高卢雄鸡近十年的国际大赛成绩，没有几个国家能与之相比。斗牛士则在本届欧锦赛拿出了无可挑剔的绝佳表现，这次交锋必将擦出不少火花。

“高卢雄鸡”法国和“斗牛士”西班牙，将在本地时间7月10日（星期三）凌晨的欧锦赛四强战中，上演重磅对决。前者是近年来世界足坛大赛成绩最佳的队伍之一，后者则被普遍视为本届欧锦赛状态最好的球队，这两队究竟谁能脱颖而出，令人关注。

高卢雄鸡近几年获得了2022年世界杯亚军、2018年世界杯冠军、2016年欧锦赛亚军，如此成绩在过去十年里没有几支球队能与之相比，不过这其中似乎就差了一个欧锦赛冠军。

至于斗牛士，曾实现大赛三连冠（2008年至2012年）的他们，虽上一次夺冠是2012年欧锦赛，但他们在本届欧锦赛的表现却无可挑剔，在五场赛事中取得11个进球，还在上轮击败实力强劲且拥有主场优势的德国。

姆巴佩须扛起进攻大旗

法国近几年最璀璨的球星无疑是25岁的姆巴佩（Mbappe），这名超级球星目前是法国的队史第三射脚，在83场比赛中取得48个进球。

然而，从未让法国球迷失望的他，本届欧锦赛的表现却不太理想，丝毫看不见他以往出色的爆发力和速度。

姆巴佩上赛季在球会巴黎圣日尔曼（PSG）的出场时间被削减不少，主要是因为他已经决定在赛季结束后离队，被球会雪藏了一阵子。

除此之外，他在本届欧锦赛首战对阵奥地利时撞断鼻梁，近几场比赛都得戴着面具上场，估计这对他的状态也造成了些许负面影响。

姆巴佩在本届至今的五场欧锦赛事中仅攻入一球，而且还是罚球。在上一轮对阵葡萄牙的八强赛中，姆巴佩更是表现差劲，在加时赛就被主帅德尚（Deschamps）换下，姆巴佩赛后也坦承，自己当时已筋疲力尽。

要知道，姆巴佩在2022年世界杯决赛中上演帽子戏法，并在最后的点球大战中破门，所以他在复赛中就说自己疲累，实在是令人难以置信。

尽管状态不佳，德尚还是认为姆巴佩有带领高卢雄鸡再创辉煌的能力。

高卢雄鸡的进攻火力令人堪忧，在欧锦赛的五场比赛中仅攻入三球，法国可说是急需姆巴佩找回进球感觉，扛起球队的进攻大旗。

斗牛士有望破纪录

斗牛士如今已取得欧锦赛五连胜，欧锦历史上从未有球队能在单届的正规和加时赛中取得六连胜。换言之，斗牛士此战只要在非点球大战的情况下击败高卢雄鸡，便能创造历史。

西班牙主帅德拉富恩特面临不小的人员问题。（法新社）

不过，西班牙主帅德拉富恩特（De La Fuente）此刻却面临着不小的人员问题，八强赛中首发的两名防线大将卡瓦哈尔（Carvajal）和勒诺尔芒（Le Normand）都被禁赛，而中场佩德里（Pedri）也已入住伤兵营，这意味着斗牛士此战无法派出最强阵容。

但综合来看，斗牛士应该还是稍占上风，毕竟他们状态大好，球员们士气高昂，高卢雄鸡要想取胜，就必须拿出让人眼前一亮的表现。