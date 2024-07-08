新加坡泳队五人征战巴黎奥运 颜欣慧取代柯婷文出战接力

新加坡泳联星期一（7月8日）公布上诉结果，我国泳将柯婷文确定无缘个人第四次奥运之旅，长距离自由泳女将颜欣慧将出战个人和接力项目。

世界游泳管理机构世界泳联（World Aquatics）日前根据颜欣慧上个月的成绩，给予她个人和接力项目参赛资格。

在颜欣慧的参赛邀请没来前，世界泳联较早时特准我国多一席豁免名额以出战接力赛。根据世界泳联的接力项目规则，一支团队最多只能派出额外两个没获得个人赛资格的泳手参加，而我国原本的女子4X100米混合泳接力代表沈恩夷、沈恩彤、柯敬文和柯婷文这四人中，有三人没有获得个人项目参赛资格。

颜欣慧接受参赛邀请后，我国泳联较早时拿到的豁免名额就不能使用了。我国泳联会长蔡荣俊表示，他们已向世界泳联极力争取，虽然上诉失败，但他们会尊重这个结果。

柯婷文在2月多哈世锦赛以自由泳棒身份助团队第九名完赛，并取得巴黎奥运参赛资格，她得知结果后感到非常失望。她说：“我是四人团队中其中一个帮助新加坡获得资格的，但同样的团队却不能亮相巴黎。”

将满32岁的柯婷文此前参加过2008年、2016年和2021年奥运会。

蔡荣俊也理解柯婷文的失望，“不幸的是，尽管团队获得了资格，但由于少一个人达到OQT（也称A标）的标准，（我们）未能直接获得奥运会入场券。我们理解她的失望，期待婷文在2025年本土举办的世锦赛和（泰国）东运会为我们效力”。

如此一来，本届巴黎奥运会我国将有五名泳手出战，他们为陈永进（男子50米和100米自由泳）、沈恩夷（女子100米和200米蛙泳，接力赛）、颜欣慧（女子800米和1500米自由泳，接力赛）、沈恩彤（接力赛）和柯敬文（接力赛）。

沈恩夷（蛙泳）、沈恩彤（仰泳）和柯敬文（蝶泳）负责的泳式和多哈世锦赛时一样，颜欣慧则是取代柯婷文负责自由泳棒。

陈永进和沈恩夷都通过A标，直接搭上奥运列车。