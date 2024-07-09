葡萄牙欧锦赛失利后首发声 帅罗暗示将继续为国征战

（里斯本综合电）在葡萄牙欧锦赛复赛点球大战不敌法国出局后，罗纳尔多首度发声暗示，将继续代表国家队征战。

在德国进行的欧锦赛，罗纳尔多五次为葡萄牙上场，每一场的平均时长为97分钟，但身为前锋的他却在展开职业生涯后，首次在大赛中未能正式进球。

罗纳尔多上星期五（7月5日）在葡萄牙以3比5的战绩被法国淘汰后，通过社交媒体发声：“葡萄牙队本希望获得更多，我们也值得更好的结果。为了球队，为了粉丝，为了葡萄牙。”

他说：“对于球队从粉丝所得到的，以及球队目前所争取的，我们表示深深的感激。无论是在球场上或球场下，我肯定这份荣耀将通过球队及粉丝的努力得以传承。”

葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）在被淘汰后说，罗纳尔多是否已为国家队踢了最后一场比赛，要下定论“时间尚早”。

罗纳尔多在2003年展开职业生涯后，已代表国家队参赛212次，进球130个，并在2016年欧锦赛助葡萄牙夺冠。他之前提过，他的第六次欧锦赛将是他最后一次为国征战。

对于在2026年满41岁的罗纳尔多会不会在世界杯再次征战，还须拭目以待。

葡萄牙将于9月5日进行的欧洲足联国家联赛（UEFA Nations League）再战克罗地亚。