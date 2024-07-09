布拉德利接任伍兹 任美国莱德杯队长

（纽约法新电）38岁的美国高球手基岡·布拉德利（Keegan Bradley）将替代“老虎”伍兹（Tiger Woods），以队长身份带领美国队参加2025年莱德杯赛事。

布拉德利之前只参加过两届莱德杯，以及一届总统杯，因此接任队长职务是个叫人意外的决定。他将在明年的莱德杯带领美国队对抗欧洲队，试图夺回奖杯。

他说：“我对高尔夫球最大的团体比赛的热忱及欣赏，从未这么强烈。

“莱德杯与其他比赛不同。不仅如此，这届莱德杯也因为历史悠久的球场，以及热情的观众而更为独特。”

美国职业高尔夫球员协会（PGA）主席约翰·林德特（John Lindert）也说：“布拉德利之前的莱德杯经验，所建立的密切关系，以及对高球的热忱，在接下来的一年半将支撑他带领美国队参赛。

“我们坚信，美国队将以自信且坚定的精神积极迎战。”

自2008年展开职业生涯后，布拉德利曾在2011年的PGA锦标赛赢得冠军，不过他参加的两届莱德杯（2012年与2014年），美国队都不敌欧洲队。他在这两届比赛所参加的七场比赛成绩为四胜三负。除此之外，他也五次赢得PGA巡回赛冠军。

第45届莱德杯将在明年9月25日至28日，于纽约的贝思佩奇州公园球场举行。