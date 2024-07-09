乔科维奇温网轻取鲁内进八强 赛后抨击球迷行为

乔科维奇不满观众在比赛时向他发出嘘声，称这是不尊重他人的行为，不过他也指出，他身经百战，这种伎俩难不倒他。

（伦敦综合电）乔科维奇在本地时间星期二（7月9日）的温布登网球锦标赛男单16强赛，以6比3、6比4、6比2直落三盘击败丹麦名将鲁内（Rune），晋级八强，将在复赛与澳大利亚球员德米纳尔（de Minaur）争夺半决赛资格。

这名塞尔维亚网球天王赛后说，有部分球迷在比赛时向他发出嘘声，称这是不尊重他人的行为。这名七届温网男单冠军一边指向看台一边说道：“我已经参加20多年的大满贯比赛，我知道你们的伎俩。”

当被问到或许球迷只是在高喊鲁内的名字时，乔科维奇说：“我不接受这种说法，加油没有问题，但这不是发出嘘声的借口。”

他说：“我参加过更不友善的比赛，你们根本伤害不到我。”与此同时，他也向热爱网球并且尊重球员的现场观众表示感谢。

兹维列夫“单腿”鏖战五盘

早些时候进行的另一场16强赛，世界第四的德国选手兹维列夫（Zverev）比赛时膝伤发作，在以6比4和7比6领先两盘的情况下遭美国球员弗里茨（Fritz）逆转，后者以6比4、7比6和6比3连取三盘，成功翻盘。

比赛时，兹维列夫频频以时速高达209公里的发球猛攻对手，轰下19个爱司球（发球直接得分），甚至拖着伤腿赢得一次持续21拍的比赛最长回合。

这名德国选手赛后坦言，他在用“一条腿”比赛，“今天的状态不是百分百应该很明显吧”。

兹维列夫在上一场对阵诺里（Norrie）的比赛时不慎倒地，膝盖受伤，MRI扫描显示他的膝盖韧带撕裂并有骨挫伤。

弗里茨（图）先输两盘，之后连赢三盘，淘汰兹维列夫。（路透社）

除了弗里茨，另一名美国球员保罗（Paul）也在另一场16强赛，以3比0淘汰西班牙球员阿古特（Agut）。值得一提的是，这是自2000年以来，首次有两名美国男单选手打入温网复赛，美国男子网球有希望结束长达21年的大满贯荒。

法国选手则发挥不理想，来自澳洲的德米纳尔以6比2、6比4、4比6、6比3击败世界排名30的法国选手菲尔斯（Fils）。意大利选手穆塞蒂（Musetti）在法国球员佩里卡德（Perricard）21岁生日当天不留情面，以4比6、6比3、6比3、6比2的比分淘汰对手。

女单方面，温网前冠军伊莲娜（Elena）因对手安娜（Anna）伤退，顺利进入复赛。来自哈萨克斯坦的伊莲娜将在下一轮迎战叶连娜（Elina），后者以6比2、6比1轻松击败中国选手王欣瑜晋级。

巴尔博拉（Barbora）以7比5、6比3击败美国球员丹妮尔（Danielle），拉脱维亚名将叶莲娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko）则以6比2、6比3战胜尤利娅（Yulia），这两名法国公开赛前冠军将在女单复赛狭路相逢。