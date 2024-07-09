西班牙国脚阿尔坎塔拉宣布退役

（马德里法新电）年仅33岁的西班牙国脚蒂亚戈·阿尔坎塔拉（Thiago Alcantara），星期一（7月8日）通过社交媒体发文宣布退役。

阿尔坎塔拉在社交媒体X（前称推特）发文说：“感谢你，足球。还有那些一路上陪伴着我的人，让我成为一名更优秀的球员，更好的人。”

上个赛季，阿尔坎塔拉在与英超球会“红军”利物浦（Liverpool）的合约到期后离队。当时的红军主帅克洛普（Klopp）这么形容阿尔坎塔拉：“技术上来说，他非常好。他是那种能在世界上任何一支球队踢球的天才，拥有他是我们的荣幸。”

克洛普说：“伤病对阿尔坎塔拉和我们来说是一种挫败感，但是当他能上场比赛时，他所展现出来的水平叫人难以置信。”

阿尔坎塔拉出生于意大利，他的父亲马齐尼奥（Mazinho）是巴西赢得1994年世界杯的其中一名球员。他的弟弟拉菲尼亚（Rafinha）则是一名出生在巴塞罗那的巴西国脚，目前在沙特联赛踢球。

阿尔坎塔拉2009年在巴塞罗那（Barcelona）开始他的职业球员生涯，赢过四次西甲冠军、2011年欧冠冠军，以及球会世界杯锦标。随后他加盟德甲球会拜仁慕尼黑（Bayern Munich）七年，并且每个赛季都夺下德甲冠军。除了德甲冠军，他在拜仁所夺得的荣誉还包括2013年球会世界杯，以及2020年欧冠奖杯。在利物浦的四个赛季，他则赢得一座英格兰足总杯。

在国际赛场上，阿尔坎塔拉随西班牙队赢得欧洲17岁以下和20岁以下冠军，并在2011年至2021年间为西班牙国家队出赛46场，但因背伤错过随西班牙夺得2012年欧锦赛冠军的机会。

阿尔坎塔拉在X写道：“我永远都会愿意回馈我所得到的一切，我很感激我所享有的欢乐时光。”