“英荷大战”一触即发 鹿死谁手难下定论

三狮军团在淘汰赛阶段可谓是场场都死里逃生，但这次面对状态红火的橙色军团必须展现出与阵容相匹配的实力，倘若依然拿出前几场的低迷表现，估计难以再次惊险过关。

“三狮军团”英格兰将在本地时间星期四（7月11日）凌晨的欧锦赛四强战硬碰“橙衣军团”荷兰，前者是拥有豪华阵容但磕磕碰碰地晋级四强的队伍，后者则是在淘汰赛焕然一新并以强势姿态晋级的传统劲旅，这场“英荷大战”可谓是看点十足。

三狮军团在淘汰赛阶段可谓是场场都死里逃生，但无论如何还是走到四强，依然有望夺得队史首座欧锦冠军杯。

至于荷兰，身为传统劲旅的他们一直在近几年的国际大赛表现不佳，而这次绝对是重振雄风的大好机会，让橙色军团再次出现在国际大赛的决赛场上。

哈克波表现亮眼

橙衣军团边锋哈克波（Gakpo）本次比赛表现亮眼，这名效力于利物浦（Liverpool）的球员虽然在英超赛场上表现平平，但每当身披橙色战衣作战时却犹如脱胎换骨一般，化身球队的最佳进攻利器。

哈克波最先在2022年世界杯的国际赛场上大放异彩，当时他五场赛事攻入三球；这名25岁球员也借此表现收到利物浦的邀约。

哈克波到了锋线球星云集的利物浦后，虽然一直无法有所突破，但他在本届欧锦赛的表现让人眼前一亮；他已在五场比赛攻入三球，目前并列赛事进球榜第一位。

当被问及为何在球会和国家队赛事会有如此不同的表现时，哈克波认为，这主要是因为他比较擅长左边锋位置，但在利物浦却经常被委任中锋或中场位置。

荷兰主帅科曼（Koeman）认为，哈克波也许是橙衣军团目前最重要的球员。

他说：“他（哈克波）确实能担任前锋，但事实证明他在左翼是最有威胁的。他在单挑对方的右边卫时非常出色。无论是禁区内外，他都具备相应的能力，他很强。”

本场主裁与贝林厄姆有过节

三狮军团球星贝林厄姆曾公开抨击本场比赛的主裁判。（法新社）

本场比赛的主裁判是德国人茨瓦亚（Zwayer），有趣的是他曾在2021年的一场比赛与英格兰球星贝林厄姆（Bellingham）有过冲突，而且该场比赛的主办地点正是即将举行半决赛的多特蒙德（Dortmund）主场西格纳伊度纳公园球场（Signal Iduna Park）。

当时的贝林厄姆还在为多特蒙德效力，而那场比赛是多特蒙德和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的德甲豪门对决。茨瓦亚在比分2比2时给了拜仁慕尼黑一个极具争议性的罚球，导致多特蒙德最后以2比3败北。

贝林厄姆赛后当众批评茨瓦亚的判决，并提起茨瓦亚是一名有受贿前科的裁判，因此判罚肯定有猫腻。贝林厄姆也为此言论被罚4万欧元（约5万8000新元）。

确实，茨瓦亚曾在2005年承认他在担任助理裁判的一场比赛中接受贿赂而做出不实判决，并因此被德国足总处以半年的禁赛处罚。

不过茨瓦亚随后已恢复职位，并在2023年欧洲国家联赛决赛担任主裁，而且也在本届欧锦赛上主裁三场赛事。

鉴于此况，茨瓦亚在此战中的判决将备受关注，但相信在全球关注的欧锦半决赛上应该不会有任何猫腻。

橙衣军团状态火热，这次三狮军团若依然拿出前几轮的低迷表现，将难以再惊险过关。