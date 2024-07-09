NBA球星乔治：快艇两年6000万美元续约合同是侮辱

（洛杉矶综合电）乔治（George）加盟费城76人（Philadelphia 76ers）后在星期二（7月9日）发布新一集播客，透露洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）曾向他开出两年6000万美元（约8100万新元）的报价，这对他来说是种侮辱。

原快艇当家球星乔治在新加坡时间星期二发布新一集“乔治P播客”（Podcast P with Paul George）。他在播客中披露许多新合同谈判细节，包括老东家的初始续约报价以及与同队球星伦纳德（Leonard）的交流。

乔治先是谈到去年10月份开始的续约谈判。他说：“最初的那份合同是两年6000万元，让我觉得有点不被尊重。当时我觉得这太疯狂了！我不会签这个合同。”

乔治说，他希望签下和伦纳德类似的合同。快艇队在今年1月以一纸三年1亿5000万美元的合同与伦纳德续约。乔治说：“在伦纳德续约后不久，我就中断了与快艇的谈判。”

乔治也告知伦纳德自己将会加盟费城：“我必须告诉伦纳德这件事，他也表示理解我的决定。”

根据媒体报道，乔治以四年2亿1200万美元的丰厚酬劳加盟76人。

“大帝”恩比德（Embiid）在采访中说，76人的新三巨头“不可思议”，希望能够携手乔治与新星马克西（Maxey）一起争夺NBA联赛总冠军。

“无论从纸面上讲，还是阵容匹配方面，队伍看起来都非常出色。”

恩比德也明确争冠决心：“这几年我的耐心确实受到了考验，因为现在唯一能够提升我历史地位的只有获得总冠军。”