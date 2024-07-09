“增强运动会”不对参赛者进行药物检测 专家警告有害健康

（巴黎法新电）目前预定于2025年底举行的“增强运动会”不会对参赛者进行药物检测，反而是鼓励他们利用医学进步来打破世界纪录。专家警告，这可能促使运动员服用极端剂量的兴奋剂，有导致心脏病发作、中风甚至死亡的风险。

虽然暂未确定增强运动会是否会如期进行，但由于澳大利亚前泳手马格努森（Magnussen）已报名参加，比赛也将获得百万元资助费用，声势渐渐上升。

除了游泳，增强运动会也将举行田径、体操、举重以及搏击运动。

奥斯陆大学医院研究者阿斯特丽德·克里斯蒂娜·比约恩贝克（Astrid Kristine Bjornebekk）警告，搏击运动员服药会大幅提高比赛时死亡的风险。

专家指出，合成类固醇（anabolic steroids）大多会成为增强运动会最常使用的药物。若过度使用，可能会导致肝或肾损伤、高血压、高胆固醇、不育症、心理问题、以及提高癌症风险。此外，运动员大多会服用多种不同药效的药物来提高表现，将更加危险。

对于专家的质疑，增强运动会发言人指出，服用药物的负面影响可通过适当的医学监督与专业指导得以缓解。发言人也提到，所有运动员会全程被监督，这包括健康检查、心理测试、以及使用新型技术监测。目前，咨询委员会还在琢磨保证运动员安全的最佳方案。

专家也对于增强运动会对社会的影响表示担忧。挪威卑尔根大学的萨戈（Sagoe）提到，孩童可能会受喜欢的运动员影响而跟着服用药物。

澳大利亚迪肯大学的邓恩（Dunn）也指出，运动员有可能通过黑市购买药物，并在未得到监督的情况下服用。

对于增强运动会是否有可能超越奥运会，邓恩表示：“我觉得公众依然偏爱运动员通过自身的能力和努力取得佳绩，而不是通过药物加持。”