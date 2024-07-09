我国乒乓球女将王歆茹宣布退役

我国女子乒乓球好手王歆茹星期二（7月9日）晚上在社交媒体宣布退役，将退出职业赛场转而专注学业。

22岁的王歆茹在社交媒体平台Instagram上说： “我打乒乓球已有14年之久，现在决定正式退出职业赛场，这是一个艰难但经过深思熟虑的选择。我在这个旅程中体验到了梦想成真的感觉，充满了难忘的回忆和挑战。我很荣幸能在追求热诚的同时代表国家出征。我十分期待下一个人生篇章，我马上会开始大学生涯，希望能继续以其他方式为本地体坛做出贡献。我十分感恩在这个旅途中所结交的友情和回忆。至于那些在现场和电视机前为我加油打气的球迷，我由衷地感谢你们的热情和支持。你们让我的旅途多了一份精彩，我也会永远珍惜这段时光。”

王歆茹在九岁便在父亲的介绍下开始学习乒乓球，并在升中学时决定报读新加坡体育学校以进一步提升球技。不久后她便在国际赛场上崭露头角，先是在2019年的东南亚运动会与搭档魏睿萱斩获女子双打银牌。

王歆茹随后在2021年的东南亚运动会上和魏睿萱、曾尖以及周靖祎携手拿下团体银牌，并和冯耀恩斩获混双金牌。她随后在2022年的共和联邦运动会上再次和冯天薇、曾尖以及周靖祎斩获团体金牌。她也在去年的东南亚运动会中拿下女子团体铜牌和女子双打银牌。

目前世界排名第185位的王歆茹是女子国家队中世界排名第四高的球员，仅次于获得巴黎奥运会单打资格的曾尖和周靖祎，以及小将舒麟茜。王歆茹与混双搭档冯耀恩今年以微弱的积分劣势错失巴黎奥运会的参赛资格，令人惋惜。

王歆茹的退役贴文受到上千人点赞，而各国的乒乓球好手也在留言区纷纷送上祝福，希望她能在退役后事事顺利。