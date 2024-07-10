西班牙胜法国闯欧锦决赛 亚马尔成最年轻进球者

斗牛士在先丢一球的情况下逆转取胜，以一记世界波攻入扳平进球的16岁边锋亚马尔，成为欧锦赛史上取得进球的最年轻球员，同时也当选比赛最佳球员。

（慕尼黑综合电） “斗牛士”西班牙在星期三（7月10日）的欧锦半决赛中，以2比1逆转战胜“高卢雄鸡”法国，闯入决赛，攻入一记世界波的16岁边锋亚马尔（Yamal）成为欧锦赛史上取得进球的最年轻球员。

本场比赛的所有进球都来自上半场，法国前锋穆阿尼（Muani）在比赛第九分钟率先头球破门，这是法国本届赛会首个运动战进球。不过亚马尔在第21分钟以一记禁区外的左脚大力抽射扳平比分，让他以16岁362天之龄刷新最年轻进球者纪录。在上一场贡献一射一传的奥尔默（Olmo）也在第25分钟再度破门，助斗牛士完成反超。

亚马尔的这一球可能成为本届欧锦赛最佳进球，他也当选比赛最佳球员。这名目前效力于巴塞罗那（Barcelona）的小将赛后表示，闯入决赛对他和母亲来说是梦想成真。

“我们当时落后一球，球在我脚下时，我也没想那么多就射门了。我并没有过多在意这个问题（年龄），只在享受比赛，能闯入决赛我很骄傲。很高兴能最后赢下这场比赛，现在最重要的就是要赢下决赛，我只想赢球，赢球，再赢球。”

西班牙主帅：亚马尔是天才

西班牙主帅德拉富恩特（De La Fuente）也对亚马尔的表现赞不绝口，他认为亚马尔是不可多得的天才球员。

这名63岁的主帅说：“他（亚马尔）是我们需要特别照顾的一名球员，我会提醒他继续以现在的谦逊态度再接再厉。他会继续成长，尽管他已经展现出了一名经验丰富的球员应有的成熟度和态度。我们很幸运西班牙能有这种人才，他还能为我们效力很多年。”

德拉富恩特在赛后握拳欢庆胜利。（法新社）

亚马尔在斗牛士对阵克罗地亚的小组中成为了赛史上最年轻的上场球员，并在此前的赛事中贡献了三个助攻，如今能取得进球，再一次反映了他的过人天赋。

值得一提的是，西班牙将在当地时间7月14日（本地时间7月15日）的决赛对阵英格兰和荷兰之间的胜者，决赛前一天将是亚马尔的17岁生日。

西班牙球员和球迷在赛后热烈庆祝球队闯入欧锦赛决赛。（法新社）

除了对亚马尔的赞赏，德拉富恩特也对西班牙其余球员的表现表示满意。

他说：“我们一直在说亚马尔，但我手上的26名球员其实都很棒。这是一个值得信赖的团队。他们是一群很出色的球员，个人能力都很出众，也愿意为了团队一起合作。他们永远把团队放在第一，非常无私，这次的比赛也反映了这一点。”