阿根廷擒加拿大进美洲杯决赛 梅西建功称享受“最后战役”

（新泽西综合电）阿根廷在新加坡时间星期三（7月10日）早上以2比0战胜加拿大，晋级美洲杯大决赛。梅西（Messi）下半场为阿根廷建功锁定胜局，本届美洲杯首次进球。他赛后称享受自己职业生涯“最后的战役”，似乎在暗示国家队生涯即将告终。

开场22分钟，阿根廷前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）就接到中场德保罗（De Paul）来自中圈的传球，停球后抽射破门，为阿根廷取得1比0的领先。梅西也在上半场险些破门，他的射门擦左门柱而出。

下半场进行至51分钟时，阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）的射门，被梅西在禁区内碰到产生变线，促成进球。这也意味着梅西已经在六届美洲杯都获得进球，追平巴西名宿济济尼奥（Zizinho）的纪录。梅西也为国家队攻入了第109球，追平伊朗退役名宿阿里·代伊（Ali Daei）进球数，排名全球第二。

37岁的梅西赛后表示，他并不是故意抢着破门：“我和恩佐说了不是有意的，我看到门将已经下地而且球速有点慢，就伸脚让球改变方向。”

梅西赛后也说：“我像在上届美洲杯与世界杯一样在经历这一切，这些都是最后的战役，我正在尽情享受。” 目前效力于迈阿密国际（Inter Miami）的梅西尽管两年前曾说过卡塔尔世界杯将是他最后一次代表国家参赛，但他上个月初又留有余地，称将视自己的身体状况如何而定。

36岁的迪马里亚（Di Maria）已经在去年宣布将在本届美洲杯后从国际赛退役。面对两位传奇球星未来去向，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）表示，阿根廷国家队的大门永远敞开：“对于梅西来说，情况类似于迪马利亚。他们来去自由，我只能说我们永远不会拒绝他们，可以在队里待到想要离开为止。”

梅西已经打破多项美洲杯纪录：38次出场和18次助攻均为赛会历史最多。阿根廷将在星期一（7月15日）早上面对乌拉圭与哥伦比亚的胜者，争夺队史第16个美洲杯冠军。