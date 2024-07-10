欧锦半决赛不敌西班牙 法国主帅德尚：我须承担主要责任

（慕尼黑综合电）随着在本地时间星期三（7月10日）的欧锦半决赛中1比2不敌西班牙， “高卢雄鸡”法国终究还是因锋线火力不足而付出代价，主帅德尚（Deschamps）赛后说他须承担主要责任。

高卢雄鸡的两名锋线核心队长姆巴佩（Mbappe）和副队长格里耶兹芒（Griezmann）整个赛会表现不佳，导致法国的进攻火力十分糟糕，六场赛事仅攻入四球，其中两个还是乌龙球，一个是罚球，丝毫没有近几年在国际赛场上大杀四方的劲头。

德尚在不敌西班牙后认为，责任都在自己身上。

他说： “我须要承担主要责任。我们完全不具备应有的进攻威胁。他们（姆巴佩和格里耶兹芒）的表现失常，并未发挥出全部实力。他们都刚经历了一个漫长的赛季，很难找到最佳状态。我们在面对一支几乎整场比赛都在控制局面的球队时，能在某些方面做得更好。我们奋战到了最后，但终究还是因各种原因而到了自己的极限。”

姆巴佩赛后对自己的表现感到失望，他本在比赛末段有一次扳平比分的单刀机会，但令人失望地轰射过龙门顶梁。

姆巴佩赛后说： “当时我已经把球带过了防守者，一切都看似很好，我以为我能破门或至少射正，但还是射得太高了，这就是足球残酷的一面，比赛结束，2比1我们被淘汰了。我想成为欧洲冠军，也设立了要踢好欧锦赛的目标，我两者都没能做到，真的很失望。”