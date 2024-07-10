两法国橄榄球队员涉性侵 遭阿根廷拘留待审

（布宜诺斯艾利斯法新电）20岁的雨果·奥拉杜（Hugo Auradou）和21岁的奥斯卡·杰古（Oscar Jegou），当地时间星期一（7月8日）因涉及一起性侵案件，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯被拘留，但两名法国国家橄榄球队员声称，他们的行为已获受害女性同意。

法国队于当地时间星期六（6日）在门多萨市（Mendoza）参加测试赛，以28比13战胜阿根廷。

据当地媒体报道，事件发生在比赛当晚。地点是门多萨的外交酒店，当时法国队的球员和工作人员因为测试赛住在那里。

据证词显示，两名球员比赛后在酒吧遇到这名女性，随后跟她一起去了酒店。

门多萨市检察官查莱尔（Chaler）说：“受害女性的伤情与她所述的事件相符，但受伤并不一定与性侵有关。”

球员的辩护律师利巴罗纳（Libarona）表示，球员承认与原告发生性关系，但强调这是“经过双方同意的性行为，没有暴力或任何类似情节发生”。

法国橄榄球总会（FFR）也透露，球员们否认施加暴力行为，需要等待调查的结果。

这两名球员预计将被押送回门多萨市，在那里出庭接受检方审讯。如果定罪，两人可能面临最高20年的监禁。

法国队将在与乌拉圭的友谊赛后返回布宜诺斯艾利斯，准备与阿根廷的第二场测试赛。