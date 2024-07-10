阿尔卡拉斯温网半决赛再战梅德韦杰夫 辛纳身体不适奋战落败

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛上届男单冠军、西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）和俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）在八强赛胜出，将重演上届半决赛历史。后者打败了在比赛中一度感到不适的意大利世界第一好手辛纳（Sinner）。

阿尔卡拉斯在伦敦时间星期二（7月9日）以5比7、6比4、6比2、6比2战胜美国球员保罗（Paul），晋级半决赛。

他赛后说：“晋级半决赛让我很高兴，我非常满意目前的打球水平。”

对于将在半决赛中对战梅德韦杰夫，阿尔卡拉斯说：“梅德韦杰夫犹如一堵墙，我无论怎么打，球都还是会弹回来。”

同样，梅德韦杰夫也在评价阿尔卡拉斯时说：“他无论站在什么位置都能应对。”

辛纳身体不适 苦战五盘落败

有望对战阿尔卡拉斯的本来还有意大利选手辛纳，但他在比赛第三盘一度身体不适，有些晕眩站不稳，接受了医疗团队的检查。他过后积极再战，却还是以7比6（9比7）、4比6、6比7（4比7）、6比2、3比6输给了梅德韦杰夫。

辛纳说：“我早上就感到不适。由于身体疲惫，我打得很辛苦。但也不应抹杀梅德韦杰夫的努力，他打得很好。考虑到身体状况，我已经尽力了。”

虽然打得辛苦，但辛纳在过程中没有退赛的想法。他说：“如果只是这一点病痛，我不想退赛。我打球的状况还是达标的。虽然缺乏精力，但我没想过退赛。”

女单方面，新西兰黑马孙璐璐先盛后衰，7比5、4比6、1比6不敌克罗地亚选手多娜·维基奇（Donna Vekic），无缘半决赛。

曾因膝盖伤势在2021年动手术的多娜曾想过退役，如今却首次晋级大满贯赛事四强。她赛后说：“这是我到目前为止在大满贯中表现最好的一次，我对自己的成绩，以及团队的努力深感骄傲。”