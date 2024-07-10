调查：世界反兴奋剂组织未偏袒药检呈阳事件中国泳将

（洛桑综合电）独立调查显示，世界反兴奋剂组织（WADA）在处理中国23名泳将药检呈阳的事件上，没有偏袒中国泳手。美国反兴奋剂组织（USADA）质疑报告的可信度。

世界反兴奋剂组织任命的瑞士检察官科蒂埃（Cottier），星期二（7月9日）公布对23名泳手在2021年东京奥运会前被测出违禁药物曲美他嗪（TMZ）呈阳性的调查结果。报告说：“没有任何内容表明，世界反兴奋剂组织以任何方式偏袒23名TMZ呈阳性的（中国）游泳运动员。”

中国方面的调查显示，23名泳将是在不知情下吃到受污染食物。他们当时住的酒店厨房内查到有TMZ的痕迹。23人中有部分选手参加了东京奥运会。

调查报告还说，没有发现世界反兴奋剂组织对中国反兴奋剂组织决定的审查存在违规行为，并且在决定是否向国际体育仲裁法庭上诉时涵盖了所有相关问题。

科蒂埃也写道：“世界反兴奋剂组织考虑的所有因素，无论是中国反兴奋剂组织提交的决定文件，还是其执行的调查程序，都表明从事实和适用规则的角度来看，不上诉的决定是合理的。”

世界反兴奋剂组织曾辩护称，没有证据对中国的调查结果提出质疑，律师也建议不要就这起事件提出上诉。

美国反兴奋剂组织质疑报告可信度

美国反兴奋剂组织负责人泰格特（Tygart）对这份报告表示质疑，他说：“报告结果并不令人意外，因为世界反兴奋剂组织亲自挑选调查人员，并将调查范围设定得极其有限，从而阻碍了有意义的审查。

“考虑到世界反兴奋剂组织在调查过程中扮演的舒适角色，外界也不得不怀疑，世界反兴奋剂组织是否能够在报告发布之前，看到甚至美化报告。”

泰格特指出，围绕此案的“大多数关键问题”仍未得到解答，如药物是如何进入酒店厨房的，以及世界反兴奋剂机构用来断定此案的科学依据和数据。