新加坡泳联记者会 颜欣慧首谈征奥心情

巴黎奥运会和东京奥运会的A标标准相差20多秒，我国长距离泳将颜欣慧用三年时间大幅度提高自己的最佳成绩，最终搭上奥运末班车。

新加坡泳联星期三（7月10日）举行记者会，这是我国泳将柯婷文落选巴黎奥运会后的第一个记者会，搭上奥运末班车的颜欣慧，首次露面谈自己的心情。

除了在记者会上宣布新赞助商马自达（Mazda）的加入，本月底即将亮相巴黎奥运会的新加坡泳手也都到场接受采访，不过接力队成员柯敬文因身体不适没有出席。

《联合早报》日前报道，世界游泳管理机构世界泳联（World Aquatics）让新加坡泳联在豁免名额和B标（也称Olympic Consideration Time，简称OCT）邀请之间做选择，我国泳联基于选拔政策，接受了B标邀请，于是颜欣慧不只出战个人项目，也会参加接力赛。

这个结果导致2月在多哈世锦赛帮助队伍获得接力资格的柯婷文无缘第四次征奥。尽管这件事和颜欣慧没有直接关系，但网络上质疑泳联和运动员本身的声音却不少。

颜欣慧星期三接受媒体采访时坦言，她尽量让自己处于备战状态中，希望到时能在奥运会交出最好的表现。

她说：“收到参赛邀请时，我内心充斥着很多情绪，感觉我这些年的努力终于得到了回报。我松了一口气，为了这个目标非常努力训练。”

三年前的东京奥运会也出现过选拔争执，当时柯婷文以通用名额（Universality Place）获得奥运资格，颜欣慧则以B标资格被邀请参赛。根据选拔政策，没有选手收到A标和B标邀请才能启动通用名额，我国泳总（未改名前的我国泳联）选拔委员会当年选择了颜欣慧。

不过柯婷文上诉成功，选拔委员会最终推翻了决定，因此前者于2021年和弟弟柯正文以及约瑟林出战东京奥运会游泳项目。

颜欣慧说：“东奥结果出来后，那段时间我感到非常失望和沮丧，但我很高兴能重振旗鼓，以更强的姿态回来。”

颜欣慧是新加坡长距离自由泳好手，她在东运会夺得多枚女子200米、400米、800米和1500米金牌。（档案照片）

颜欣慧是我国长距离自由泳的佼佼者，她在东南亚运动会夺得了女子200米、400米、800米和1500米等项目的多枚金牌。东京奥运会女子1500米自由泳的A标为16分32秒04，到了巴黎奥运会A标却提升到16分09秒09，颜欣慧只有三年去拼，能在这么短时间大幅刷新自己的最佳成绩（从东奥的16分33秒54到巴奥的16分10秒61），她感到十分高兴。

总教练：理解柯婷文情绪挫折

为何让长距离自由泳选手游接力，我国泳联也针对这个问题回答外界疑问。

根据世界泳联的接力项目规则，一支团队最多只能派出两个没获得个人赛资格的泳手参加，我国原本的接力代表沈恩夷（蛙泳）、沈恩彤（仰泳）、柯敬文（蝶泳）和柯婷文（自由泳）四人中，有三人没有获得个人项目参赛资格。随着颜欣慧（自由泳）获得参赛权，这意味着我国已满足了世界泳联的参赛规则，他们只要在仰泳和蝶泳棒派出代表，沈恩彤和柯敬文是这两个项目最好的选手。

新加坡泳联技术主任索尼娅（左起）、秘书长吴多泉和总教练陈利裕回答媒体疑问。（邬福梁摄）

国家游泳队总教练陈利裕、新加坡泳联秘书长吴多泉和技术主任索尼娅·波特也说，他们之后会和柯婷文坐下来好好谈谈。

陈利裕说：“我们和柯婷文有很长时间的感情，我们关心她，也明白她的情绪挫折。我们希望这件事后，可以和她坐下来好好谈一谈。我们不会无视她这些年为新加坡做出的贡献。”

对于颜欣慧搭上奥运末班车，陈利裕说：“我希望她到时能在巴黎游出新的全国纪录。老实说，从处理这件事上来看，她是个非常成熟的人，我希望她不会被这件事分心，就专注在她要专注的事上。”

沈恩夷：换人对我没影响

接力成员虽然换人，但这不会影响沈恩夷和沈恩彤姐妹备战。沈恩夷说：“我就专注在自己身上，没什么影响到我的训练，还是跟着原来的计划练习。（自由泳棒换人）我不认为对我来说有什么影响，因为我要专注的是比赛的前半部分。比较紧张的是交接棒，因为沈恩彤（仰泳）触壁后就轮到我，我想知道我的蛙泳棒能游多快。”

沈氏姐妹沈恩夷（左）和沈恩彤会在接力赛出战蛙泳和仰泳棒。（邬福梁摄）

本届奥运会的我国五名游泳代表为陈永进、沈恩夷、沈恩彤、柯敬文和颜欣慧，他们都是首次参加这项四年一度的大赛。这些泳手将在下星期二（16日）前往法国维特尔参加训练营。