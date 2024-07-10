梅西与亚马尔早期合照意外爆红　　

（综合电）在2007年由球星梅西（Messi）与近来名气飞升的西班牙16岁小将亚马尔（Yamal）拍的照片，最近在社交媒体上迅速传开。

这组照片会走红，是因为亚马尔的父亲上个星期通过Instagram发帖，配文“两位足球传奇的开始”。

这组百里挑一的照片在2007年所拍摄，当年梅西年仅20岁，已小有名气，亚马尔才几个月大。当时，联合国儿童基金会在亚马尔一家居住的马塔罗镇举行抽奖活动，赢家可获得在鲁营球场与巴塞球员合照的机会。好巧不巧，赢得机会的是亚马尔一家，才造成了这个契机。

摄影师蒙特福特（Montfort）回忆说：“梅西其实是个内向、害羞的人。他刚从更衣室走出来，又到了另一间更衣室，里面摆放着一个装满水的塑料盆，盆里还坐着一个婴儿。拍摄过程都很复杂，梅西起初连怎么将婴儿抱起来都不会。”

与梅西一样，亚马尔后来也加入了著名的拉玛西亚（La Masia）学院训练，不仅成为国家队年龄最小的首发球员与进球者，更在与法国对战的欧锦赛半决赛中，以16岁362天之龄成为最年轻进球者。

蒙特福特表示，自己完全不知道照片里的婴儿是亚马尔，直到朋友在照片走红后发简讯告诉他。他虽然从1991年开始就当上体育摄影师，却称他的照片从未得到过这么大的关注。

“能够与轰动足球界的照片扯上关系，我非常兴奋。坦白说，这个感觉真的非常良好。”