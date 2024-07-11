不敌哥伦比亚出局 乌拉圭球员赛后与球迷爆发冲突

（夏洛特综合电）乌拉圭在本地时间星期四（7月11日）早上的美洲杯半决赛，0比1不敌10人作战的哥伦比亚后，球员与哥伦比亚球迷在看台爆发肢体冲突，球场安保人员介入后风波才告平息。

根据社交媒体上流传的视频显示，乌拉圭球员赛后攀过围墙，与看台上的哥伦比亚球迷爆发冲突。南美洲足联表示，他们将针对这起球员与球迷冲突事件进行调查。

乌拉圭球员努涅斯（Nunez）与阿劳霍（Araujo）是走在这起冲突事件最前线的球员，乌拉圭队长吉梅内斯（Gimenez）称，球员为了保护看台上的家人，才攀过围墙卷入冲突。

吉梅内斯在官方频道上说：“在他们打断你之前，让我说几句话，因为他们不让我们对着麦克风讲话，他们不想让我对正在发生的事情发言，但这是一场灾难。请小心，我们的家人都在看台上，还有刚出生的婴儿。这是一场灾难，没有警察，我们必须保护我们的家人。这是两三个不懂得喝酒，却又喝多了的人惹的祸。”

两队职员与球员也发生冲突

除了球员与球迷冲突，两队的职员与球员也在球赛结束后在场上发生了冲突。

乌拉圭主帅别尔萨（Bielsa）在赛后记者会上说：“我以为，一切都以场上的争执结束，当我看到这种情况发生时，我去了更衣室。我以为他们在感谢球迷与支持者。不幸的是，后来发现原来是出了状况。”

在这场半决赛中，勒尔马（Lerma）在球赛第39分钟攻入全场唯一进球，为哥伦比亚建立1比0的优势，不过该队的蒙诺兹（Munoz）在半场补时阶段被出示第二张黄卡，遭罚下场，导致哥伦比亚在整个下半场陷入少一人作战的困境。

乌拉圭虽然在下半场占有人数优势，却始终无法将比分扳平，最终0比1遗憾出局。哥伦比亚将在本地时间星期一（15日）早上的决赛与阿根廷队争冠，乌拉圭则在星期天（14日）早上的名次赛与加拿大碰头。