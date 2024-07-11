沃特金斯绝杀荷兰 助英格兰连闯两届欧锦赛决赛

英格兰一路磕磕绊绊，最终还是闯入了欧锦赛决赛。“命硬”的主帅索思盖特在常规时间最后10分钟左右换上的沃特金斯和帕尔默，联手贡献制胜球。荷兰主帅科曼则对英格兰前锋凯恩的扳平罚球有怨言。

（多特蒙德综合电）“三狮军团”英格兰凭借前锋凯恩（Kane）的争议性罚球，以及替补前锋沃特金斯（Watkins）上演绝杀，以2比1逆转“橙衫军”荷兰，连续两届闯入欧锦赛决赛，将和西班牙争冠。

本届欧锦赛一路跌跌撞撞的英格兰，在本地时间星期四（7月11日）凌晨举行的比赛再次让球迷胆战心惊。荷兰进攻型中场小将西蒙斯（SImons）在第七分钟远射破关，让英格兰连续三场比赛先丢球。

不过英格兰运气不错，队长凯恩过后赢得罚球，在第18分钟操刀得手。沃特金斯在第90分钟接到另一名替补帕尔默（Palmer）的助攻，起脚低射破门，让英格兰笑到最后，不用连续三场淘汰赛踢到加时或点球阶段。

英格兰前锋沃特金斯（右三）低射破门，让英格兰笑到最后。（法新社）

凯恩罚球有争议 荷兰主帅科曼感失望

只是英格兰所获得的罚球具有争议性，荷兰主帅科曼（Koeman）赛后对赛果相当失望，也批评德国裁判兹瓦耶（Zwayer）的判罚。

当时凯恩在禁区的大力射门高出横梁后，在落地时被荷兰后卫邓弗里斯（Dumfries）踢了一下倒地。后者当时看似为了阻挡凯恩射门，而无意对凯恩犯规，凯恩也完成了射门，因此在许多球评看起来，是否该判罚球有待商榷，但兹瓦耶到场边观看录像后给了罚球。

凯恩（右）完成射门后被邓弗里斯（22号）踢倒，裁判最终给了罚球。（路透社）

而且在凯恩射门之前，球曾经打在他的队友萨卡（Saka）的左右手，才弹到凯恩面前。录像回放并没有看到这一点，引起荷兰球迷批评。

科曼说：“你作为后卫能做什么？在我看来这不该是罚球。因为录像助理裁判（VAR）的缘故，我们无法好好踢球，这毁了足球。”

他也说，荷兰在最后20分钟踢得更好，但沃特金斯在关键时刻攻入了一个漂亮的进球，这样的结果让他难以接受，不过他仍对球队的表现感到骄傲。

英格兰主帅索思盖特扬眉吐气

至于闯入决赛的英格兰，他们本场比赛的表现其实比起前几场进步不少，主帅索思盖特（Southgate）赛后也扬眉吐气。

他说：“我们都想要被爱，对吗？当你在为国家做什么时，你为自己感到骄傲。但当你读到的都是批评，这是很困难的。能够庆祝（连续）两次打入决赛，相当特别。”

英格兰历尽艰辛闯入欧锦赛决赛，主帅索思盖特赛后激动庆祝。（法新社）

虽然保守的执教风格常受批评，但2016年起带领三狮军团的索思盖特已经连续四次带领球队闯入世界杯和欧锦赛八强，是欧洲各国中唯一达成这项成就的主帅。

英格兰将和“斗牛士”西班牙争冠

尽管英格兰在上届欧锦赛因为保守付出代价，经过点球大战在决赛输给意大利，但他们将在本地时间下星期一（15日）再次迎来机会，和“斗牛士”西班牙争冠。

索思盖特说：“我们必须先从他们的脚下抢走球，这也不是像只要我们控球，让他们跑动那么简单。无论有球还是无球，我们都必须表现出色，他们是最好的球队……（不过）我们也开始呈现更好的一面。”