穆塞蒂四强约战乔科维奇 前赛会冠军伊莲娜高歌猛进

艰难淘汰来自美国的赛会13号种子弗里茨，职业生涯首次打进大满贯半决赛，意大利球员穆塞蒂说这是他儿子出生后最美好的一天。

（伦敦综合电）意大利网球人才辈出，尽管前赛会亚军贝雷蒂尼（Berrettini）和世界第一的辛纳（Sinner）已出局，世界第25的穆塞蒂（Musetti）星期三（7月10日）在温布登网球锦标赛经过五盘激战成功闯关，职业生涯首次报到大满贯半决赛，接下来将挑战七次赛会冠军乔科维奇（Djokovic，塞尔维亚）。

22岁的穆塞蒂在复赛以3比6、7比6（7比5）、6比2、3比6、6比1艰难淘汰来自美国的赛会13号种子弗里茨（Fritz）。穆塞蒂说，这是他儿子出生后最美好的一天。

他说：“不得不说，在我儿子出生之后，我会把今天排在人生的第二位。对我的职业生涯而言，这是我生命中最美好的一天。”

穆塞蒂和女友维罗妮卡·康法洛尼埃里（Veronica Confalonieri）今年3月迎来他们的第一个儿子。

穆塞蒂的温网任务还没结束，他下一轮的对手是七次赛会冠军乔科维奇，后者也在追求第25个大满贯锦标。

乔科维奇以逸待劳，他收获复赛对手德米纳尔（de Minaur）的退赛礼，直闯四强之林。在与穆塞蒂的交手纪录上，乔科维奇以五胜一负占上风，最近一次对决是上个月的法国公开赛，当时乔天王经过五盘鏖战逆转取胜。

乔科维奇收获对手退赛礼，直接晋级四强。（法新社）

对于再度展开较量，穆塞蒂说：“乔科维奇是一个传奇，我们曾多次交手，预计这会是一场恶战。这是网坛最艰难的挑战，但我是个有雄心壮志的人，我喜欢接受挑战，会全力以赴。”

穆塞蒂也说，每次和乔天王交手，他都会学到一课。

前赛会冠军伊莲娜放眼决赛

哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）是2022年赛会冠军，由于前三种子球员不是遭淘汰就是因伤退赛，因此她是四强阵容中夺冠呼声最高的。

四强阵容中只有两人有大满贯夺冠经验，另外一人是2021年法网冠军巴博拉·克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova，捷克），这两人将在半决赛争夺一个决赛席位。

伊莲娜在复赛以6比3、6比2横扫乌克兰女将叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）晋级，她赛后受访时说：“我对2022年的回忆非常美好，每次踏上赛场我都非常享受，尤其是当我打得好的时候，真是太棒了！”

另外一场半决赛在意大利女将贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）和克罗地亚选手多娜·维基奇（Donna Vekic）之间展开，这两人都已经缔造个人在温网的最好成绩。

贾斯明上个月在法网获得亚军，连续打进两个大满贯半决赛的她，知名度已逐渐提升。世界第七的贾斯明谦虚道：“我没有想过。但我的教练告诉我，我可以在这里打得很好。我之前并不太相信。”