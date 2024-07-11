短跑男将马克·路易斯获外卡 我国共23人参加巴黎奥运

新加坡全国奥运理事会星期四（7月11日）通过脸书宣布，我国男子100米全国纪录保持人马克·路易斯获得世界田联发放的外卡，将在7月底展开的巴黎奥运会参加100米项目。这会是8月将满22岁的马克·路易斯的奥运首秀。

随着他确定拿到了巴黎奥运会的入场券，新加坡在本届奥运会的代表团已经定型，共23名健儿将出征巴黎，参加11个赛项。

马克·路易斯在2021年以10秒39打破20岁以下男子100米全国纪录后，在本地体坛打开知名度。

他两年前在越南河内第一次参加东运会，就一举拿下了男子100米铜牌和4X100米接力铜牌。去年的柬埔寨东运会，他更上一层楼，将100米奖牌升级至银牌，接力赛也继续为新加坡队进账铜牌。

几个月后征战杭州亚运会，马克·路易斯进一步取得突破，不仅闯入100米半决赛，还以10秒27打破尘封22年，由我国田径名将夏亚姆在2001年创造的男子100米短跑全国纪录。

今年，马克·路易斯继续保持良好状态，在3月份的世界室内田径锦标赛以6秒69刷新60米全国纪录后，再于4月份的新加坡田径公开赛的男子100米封王。

在我国女飞人珊蒂获得巴黎奥运会资格后，新加坡可以从100米、800米或马拉松项目中选择一名在2023年7月1日至2024年6月30日，成绩最接近奥运入选标准的男运动员，持外卡参加奥运会。马可·路易斯10秒27的100米全国纪录，只比巴黎奥运会的入选标准慢0.27秒。

尽管之前还不确定能否参加奥运，但马可·路易斯还是未雨绸缪，两个月前就已启程前往欧洲训练并参加一些当地的比赛，希望能在提高征奥机会的同时，为奥运备战。