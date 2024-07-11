为还赌债非法操纵比赛 前NBA球员波特认罪

（纽约综合电）前多伦多猛禽（Toronto Raptors）球员乔泰·波特（Jontay Porter）认罪，承认因为背负庞大债务而与人合谋操控比赛。

这名24岁前锋因为违反美国职业篮球联赛（NBA）的赌博条例，在13场NBA联赛下注，包括下注猛禽会在其中一场比赛输球，而被NBA终身禁赛。

波特当地时间星期三（7月10日）在法庭上透露，他为了还清巨大的赌债，和投注者合谋并计划让自己在比赛中提前下场，好让投注者能透过押注他表现不佳而获益。检察官上个月也控告了和波特合谋欺骗体育博彩公司的另外四位男子。

波特在庭上说“我对此深感抱歉”，并表示他正在参加戒赌辅导计划。他目前以25万美金（约33万6800新元）保释在外，案件将在12月18日下判。他预料将面临三年到四年的牢狱之灾，及面对近50万美元的罚款和赔偿。在这之前他已同意，如果被判处的刑期少过五年，他将不会上诉。

波特在今年1月26日对垒洛杉矶快艇（LA Clippers）的比赛中，只上阵四分钟，就因眼睛受伤而离场。他在3月20日对萨克拉门托大王（Sacramento Kings）的比赛中，在上场了三分钟后，就声称生病而下场。

这导致他在场上的表现低于博彩公司为他开出的投注盘口数据。其中一名男子在对垒大王一役下了8万美元的巨大赌注，原本将赢得110万美元，但因为这笔投注和波特的表现引起博彩公司怀疑，奖金被冻结，并引来NBA的调查。