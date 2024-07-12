贾斯明闯温网女单决赛 半决赛时长创纪录

意大利的贾斯明·保利尼和捷克的巴博拉·克雷吉茨科娃分别在温布登女单半决赛中逆转战胜对手，会师决赛。两名球员都不是大满贯决赛中常见的面孔。

（伦敦综合电）意大利女子网球名将贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）和捷克好手巴博拉·克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova ）先后在温布登网球赛女单半决赛击败对手，晋级决赛，前者更是创下了赛史耗时最长的女单半决赛纪录。

贾斯明在这场半决赛中耗时2小时51分钟，以2比6、6比4、7比6（10比8）逆转击败克罗地亚选手多娜·维基奇（Donna Vekic），生涯第二次闯入大满贯赛事决赛，也成为首个进入温网决赛的意大利女子选手。

贾斯明迎来生涯最佳年

今年对世界排名第七的贾斯明而言可谓是突破不断，这名28岁的球员先是在上个月的法网闯入生涯首个大满贯决赛，如今又在温网闯入决赛，可谓是状态红火。

贾斯明赛后说：“这几个月对我来说太疯狂了，像做梦一样。我还是孩子时就在这里看温网决赛。我在比赛初期打得很辛苦，发球不好，所以最后能赢下来真的很开心。我会永远记住今天的胜利。”

贾斯明在决胜盘中一度以1比3和3比4落后，却因对手多娜接连无谓失误逆转取胜。多娜在整场比赛中共有57个无谓失误，她也为这些失误付出了败北的惨痛代价。

多娜在比赛末段开始流泪，她赛后也坦承，自己到了最后觉得身体不适，难以坚持完赛。

她说：“我会哭是因为当时身体很痛。我不知道自己是否能完成比赛。我以为自己在第三盘会死掉，我的手和脚都很痛。这个结果很难让我以乐观的态度去接受，毕竟真的很接近，我也有很多机会。”

巴博拉逆转淘汰前冠军

另一方面，同样闯入决赛的巴博拉也是在先丢一盘的情况下逆转取胜，以3比6、6比3、6比4击败2022年的温网冠军伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）。

巴博拉赛后表示，对自己的表现感到骄傲，并准备好在决赛再度面对一场硬仗。

她说：“我每一个球都在尽力拼，在第二盘逐渐找到状态，破发之后渐入佳境，一直把良好状态保持到了最后。我知道她（贾斯明）是一个很顽强的选手，她今天展现出了这一点。不过我也一样，我们的状态都很好，决赛应该会很精彩。这会是一场硬仗。”

身为比赛第31号种子的巴博拉，此前在温网的最佳成绩是16强，之前也一直饱受伤病困扰，不过这名捷克好手曾在2021年的法网夺下冠军。

温网女单决赛将在7月13日（本地时间）展开。