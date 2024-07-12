决赛硬碰西班牙 索思盖特：须展现完美战术

英格兰主帅认为西班牙是决赛的夺冠热门，球队得展现完美战术才有机会争冠。名宿莱因克尔则认为英格兰即将创造历史，永不言弃是球队走到决赛的关键元素。

（柏林综合电）英格兰要赢得历史上首个海外大赛奖杯，就必须展现完美战术，才有机会在2024年欧锦赛决赛击退对手“斗牛士”西班牙。

自1966年在英国国土赢得世界杯后，英格兰在国际赛场上就不曾赢得任何荣誉，上届欧锦赛他们在国人面前一路踢到决赛后点球不敌意大利，与奖杯缘悭一面。本届欧锦赛，渐入佳境的英格兰队再次走到决赛的最后一道门槛。

英格兰须展现完美战术

这也是索思盖特（Southgate）执教英格兰后，首次在海外举行的大赛踢入决赛。本地时间下星期一（7月15日）凌晨的这场决赛，索思盖特认为西班牙将是夺冠热门，英格兰须展现完美战术才有机会击败对手称王。

他说：“以他们（西班牙）在这次比赛的表现，理所当然的是夺冠热门球队，他们是这次比赛至今表现最强的队伍。

“他们有多一天的休息时间，这是很重要的，所以我们得善加利用我们的休整时间。

“他们是一支很强的队伍，战术上我们必须做到完美才有机会获胜。不过你知道的，我们已经来到这里（决赛）。”

英格兰名宿莱因克尔：球队即将创造历史

英格兰名宿莱因克尔（Lineker）认为，目前这支球队即将创造历史——赢下海外第一座大赛冠军。

目前在英国广播公司（BBC）担任评述员的莱因克尔说：“我认为这对英格兰足球而言是至关重要的。

“他们此次踢入决赛，上一届欧锦赛也踢入决赛，当时是在温布里球场，不过当时的决赛结果叫人失望（英格兰点球不敌意大利）。

“这一次将会是艰难的，不会容易，不过他们即将创造历史（on the brink of history），没有一支英格兰队曾经在海外赢得大赛冠军。”

莱因克尔也认为，是球队永不言弃的精神让球队走到决赛。沃特金斯（Watkins）在伤停补时的进球助英格兰在半决赛逆转淘汰荷兰；这是英格兰队本届比赛第四次在球赛80分钟以后的进球，也是他们第三次在落后的逆境下追平或逆转对手。

莱因克尔说：“他们有那种永不言弃的精神，这是个非常重要的元素。

“他们即使在踢得不好的时候，也能取得好成绩。足球赛上流传着这么一句话，如果你在踢得不好的时候还能赢，那情况不会太糟糕。”

英格兰中场赖斯（4号）认为，上届欧锦赛决赛不敌意大利将激发英格兰球员在这次决赛拿出更强的表现。（路透社）

英格兰队有未完成使命

另一方面，英格兰球员赖斯（Rice）认为，2020年欧锦赛决赛不敌意大利丢失奖杯，将激发英格兰球员在这次决赛拿出更强的表现。

这名阿申纳（Arsenal）球员说：“看到意大利捧起奖杯，这一直困扰着我。我们现在有另一个书写历史的机会，不过我们面对的是另一支强队，一个我们非常敬重的对手。希望我们这次能完成使命，不仅仅是为我们，也为领队，我认为这是他应得的。”

与此同时，在对阵荷兰半决赛送上关键助攻的帕尔默（Palmer）说，若能在柏林夺冠，将是他们人生的转折点，他坚信球队能完成这个使命。不过他也承认球队在前几场比赛确实发挥不佳。

帕尔默说：“前面几场比赛，大家都知道我们没有发挥出最佳水平。”

他说：“不过随着比赛的进行，尤其是昨天（半决赛），我认为是我们在这次比赛的最佳表现，这也是你进入比赛最后阶段后，所希望看到的。”