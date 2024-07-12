决赛硬碰西班牙 索思盖特：须展现完美战术

英格兰主帅认为西班牙是决赛的夺冠热门，球队得展现完美战术才有机会争冠。名宿莱因克尔则认为英格兰即将创造历史，永不言弃是球队走到决赛的关键元素。
（柏林综合电）英格兰要赢得历史上首个海外大赛奖杯，就必须展现完美战术，才有机会在2024年欧锦赛决赛击退对手“斗牛士”西班牙。
自1966年在英国国土赢得世界杯后，英格兰在国际赛场上就不曾赢得任何荣誉，上届欧锦赛他们在国人面前一路踢到决赛后点球不敌意大利，与奖杯缘悭一面。本届欧锦赛，渐入佳境的英格兰队再次走到决赛的最后一道门槛。
英格兰须展现完美战术
这也是索思盖特（Southgate）执教英格兰后，首次在海外举行的大赛踢入决赛。本地时间下星期一（7月15日）凌晨的这场决赛，索思盖特认为西班牙将是夺冠热门，英格兰须展现完美战术才有机会击败对手称王。
他说：“以他们（西班牙）在这次比赛的表现，理所当然的是夺冠热门球队，他们是这次比赛至今表现最强的队伍。
“他们有多一天的休息时间，这是很重要的，所以我们得善加利用我们的休整时间。
“他们是一支很强的队伍，战术上我们必须做到完美才有机会获胜。不过你知道的，我们已经来到这里（决赛）。”
英格兰名宿莱因克尔：球队即将创造历史
英格兰名宿莱因克尔（Lineker）认为，目前这支球队即将创造历史——赢下海外第一座大赛冠军。
目前在英国广播公司（BBC）担任评述员的莱因克尔说：“我认为这对英格兰足球而言是至关重要的。
“他们此次踢入决赛，上一届欧锦赛也踢入决赛，当时是在温布里球场，不过当时的决赛结果叫人失望（英格兰点球不敌意大利）。
“这一次将会是艰难的，不会容易，不过他们即将创造历史（on the brink of history），没有一支英格兰队曾经在海外赢得大赛冠军。”
莱因克尔也认为，是球队永不言弃的精神让球队走到决赛。沃特金斯（Watkins）在伤停补时的进球助英格兰在半决赛逆转淘汰荷兰；这是英格兰队本届比赛第四次在球赛80分钟以后的进球，也是他们第三次在落后的逆境下追平或逆转对手。
莱因克尔说：“他们有那种永不言弃的精神，这是个非常重要的元素。
“他们即使在踢得不好的时候，也能取得好成绩。足球赛上流传着这么一句话，如果你在踢得不好的时候还能赢，那情况不会太糟糕。”
英格兰队有未完成使命
另一方面，英格兰球员赖斯（Rice）认为，2020年欧锦赛决赛不敌意大利丢失奖杯，将激发英格兰球员在这次决赛拿出更强的表现。
这名阿申纳（Arsenal）球员说：“看到意大利捧起奖杯，这一直困扰着我。我们现在有另一个书写历史的机会，不过我们面对的是另一支强队，一个我们非常敬重的对手。希望我们这次能完成使命，不仅仅是为我们，也为领队，我认为这是他应得的。”
与此同时，在对阵荷兰半决赛送上关键助攻的帕尔默（Palmer）说，若能在柏林夺冠，将是他们人生的转折点，他坚信球队能完成这个使命。不过他也承认球队在前几场比赛确实发挥不佳。
帕尔默说：“前面几场比赛，大家都知道我们没有发挥出最佳水平。”
他说：“不过随着比赛的进行，尤其是昨天（半决赛），我认为是我们在这次比赛的最佳表现，这也是你进入比赛最后阶段后，所希望看到的。”