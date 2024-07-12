欧足联会长：近50亿人次观看2024年欧锦赛历来最佳

（慕尼黑新华电）欧洲足联会长塞弗林说，2024年欧洲足球锦标赛是历来最佳的一次，已经接近全球50亿人次观看的目标。

塞弗林星期二（7月9日）接受新华社专访，总结本届欧锦赛时说：“一切都很棒。在我看来，这可能是最好的一届欧锦赛。”

他也说：“赛事期间，我们看到足球将人们聚集在一起。球迷们享受其中，他们之间也没有发生大的事故。一些强队给我们带来了精彩的足球。天气有时好，有时不太好。但总体而言，这是很棒的一届欧锦赛。”

本届比赛，传统强队和其他球队之间的差距似乎在缩小。塞弗林说，他对斯洛伐克、格鲁吉亚和他的国家斯洛文尼亚这些“小球队”的表现感到骄傲。

斯洛文尼亚在本届欧锦赛闯入16强，过后在点球大战不敌葡萄牙出局。（法新社）

至于强队，他说：“到目前为止，西班牙队踢得很精彩，令人印象深刻。其他一些传统强队如法国、英格兰、德国等队，整体发挥像往常一样稳定，但西班牙队表现确实更好一些。”

更多年轻人看球踢球

如今除了看球，年轻人有更多的娱乐活动可以选择，塞弗林在访问中否认年轻一代对足球关注度不高的说法。“现实却大不相同，越来越多的年轻人开始观看足球比赛，更重要的是，他们正在踢足球。”

他还说：“在我的祖国斯洛文尼亚，超过70%已注册的年轻运动员踢足球。全球对这届欧锦赛的兴趣仍然很高，比赛在全球累计的观众人次有望达到50亿。所以，我并不担心足球的未来。”

上届欧锦赛在11个国家比赛，本届则改回单一东道主，由德国举办。塞弗林说，多国联办欧锦赛费时费力，未来不会再有这样的安排。

“对球迷来说，沉浸在东道主国家的文化中，能更好地了解该国的人民、文化和传统。两个国家一起办赛，也相对容易管理，但11个国家联办确实令人筋疲力尽，且成本很高。”

接下来两届欧锦赛将由两国联办，分别是2028年的英国和爱尔兰，以及2032年的意大利和土耳其。

英格兰球迷聚集在温布里球场附近的餐饮场所，庆祝球队闯入欧锦赛决赛。（路透社）

期待和中国足协合作

欧锦赛本届官方顶级合作伙伴有五家中国企业，也有许多中国球迷熬夜观看欧锦赛。曾在5月和中国足协主席宋凯会面的塞弗林说，他期待下来与中国足协合作，并放眼培养出能在欧冠联赛踢出好表现的中国球星。

“中国队在奥运会上是成绩最好的参赛队伍之一，夺得很多项目的金牌。但在足球领域，中国有点落后。我认为我们可以帮忙，我们知道如何发展足球，也做好了合作准备。”

他还说：“对中国足球来说，最重要的是发展自己的足球、人才和年轻人。不能引进那些无法在欧洲联赛立足的外援，如果那样做，就很难充分发展自己的足球，这一点我们想法一致。我们同意今年秋天在瑞士再次会面。”