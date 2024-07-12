巴黎奥运羽毛球分组出炉 骆建佑杨佳敏有望出线

巴黎奥运会羽毛球各项小组抽签结果星期五（7月12日）出炉，我国单打球员骆建佑和杨佳敏成为种子选手，避开强敌，有望从小组出线。混双夫妻档许永凯／陈薇涵则面临考验。

骆建佑和杨佳敏在上届东京奥运都不是种子选手，结果在小组赛就遭遇强敌出局。星期五在吉隆坡举办的抽签仪式中，骆建佑被列为第10号种子，杨佳敏则成为女单第13号种子，也是最后一位种子选手。

骆建佑进入M组，和他同组的是萨尔瓦多的坎朱拉（Canjura，世界第50）和捷克选手劳达（Louda，世界第63）。在只有小组第一晋级16强的情况下，骆建佑如果顺利出线，可能将对垒中国名将李诗沣（世界第六），八强或面对其好友、世界第一兼上届奥运冠军安赛龙（丹麦）。

杨佳敏签运极佳，与世界排名第96的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune），以及在伊朗出生、本届奥运将代表难民队参赛、世界排名为993位的多萨·亚瓦里瓦法（Dorsa Yavarivafa）同列I组。如能出线，杨佳敏或对上J组的日本好手大堀彩（世界第10），将有一场硬仗。

许永凯陈薇涵迎硬仗

许永凯／陈薇涵（世界第18）进入D组，与中国组合冯彦哲／黄东萍（世界第二）、马来西亚头号混双陈堂杰／杜依蔚（世界第九）与美国组合邱恺翔／珍妮·盖（Jennie Gai，世界第30）竞争小组前二的出线资格，挑战不小。

我国羽毛球总会技术总监安德鲁表示：“抽签对我们来说确实有利。在两个单打项目中，我国选手避开了一些有威胁的非种子好手。杨佳敏面对大堀彩如果发挥出色，这场比赛能赢。而骆建佑如果能战胜李诗沣，将肯定很喜欢和安赛龙的对决。

“对许永凯／陈薇涵来说则是挑战， 但如果他们能在最大的舞台上发挥出色，还是有机会进入淘汰赛的。”

男双抽签临时喊停

女双的抽签形势同日也尘埃落定，但男双的抽签则临时喊停。这是因为法国男双科尔韦（Corvee）／拉巴尔（Labar）向国际体育仲裁庭上诉得直，拿到奥运资格，让男双项目从16对组合增至17对。世界羽联将择日抽签，届时将有一个小组共有五对组合，比原来多一对。

原本获得参赛资格的科尔韦／拉巴尔，因为世界羽联过后修改了去年在苏迪曼杯团体赛出现的积分计算错误，而让队友波波夫兄弟拿到参赛资格。在抢回资格后，法国将有两对组合参加男双赛事。