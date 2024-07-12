乌拉圭球员与哥伦比亚球迷美洲杯起冲突 南美足联立案调查

（迈阿密综合电）美洲杯主办单位南美洲足联针对乌拉圭球员与哥伦比亚球迷，在本地时间星期四（7月11日）的美洲杯半决赛后发生冲突一事，正式立案调查，并称对类似事件采取零容忍态度。

目前效力于利物浦（Liverpool）的乌拉圭前锋努涅斯（Nunez），是其中一名冲上观众席和球迷发生肢体冲突的球员，而南美洲足联也将此举称为“完全无法接受”的行为，该足联的纪律部门决定正式展开调查，以搞清楚冲突的原委及追究相关责任。

南美洲足联说： “美洲杯决赛在即，我们要重申并警告，不会容忍任何有损国际足球形象的行为，球员、球迷、或在世界各地观赛的上亿球迷都不例外。看到大家的热爱因为这种意外而被转化成暴力，是一件难以接受的事。所以任何一切会威胁到体育精神，及这项世界最美丽运动的大家庭的行为都不会被容忍。”

乌拉圭中卫吉梅内斯（Gimenez）称，许多球员当时会攀过围墙进入冲突范围是为了保护看台上的家人，毕竟当时看台并没有看到任何警察，而这名体育马德里（Atletico Madrid）球星也希望主办方能多注意球员家属的安全。

乌拉圭在这场半决赛中以0比1不敌最终10人作战的哥伦比亚，而从社交媒体上流传的视频能看到，乌拉圭球员在比赛后攀过围墙与看台上的哥伦比亚球迷爆发冲突，并在安保人员介入后才得以平息。

除了观众席上的冲突，乌拉圭和哥伦比亚的球员也在终场哨声响起后发生冲突。

乌拉圭将在本地时间星期天（14日）和加拿大在冲突发生的球场进行季军战，至于到时是否会有球员被给予禁赛处罚，还得看调查结果。

哥伦比亚则将在本地时间星期一（15日）和阿根廷争夺冠军。