主办世界水上运动锦标赛倒计时一年 我国将建新场馆

我国曾考虑过征用国家体育场和新加坡室内体育馆作为比赛场馆，但从花费和建筑结构等多方面考量后，主办单位最终决定建设新临时场馆。

我国将在2025年主办世界水上运动锦标赛，新加坡泳联星期五（7月12日）在一周年倒数活动上宣布，将为比赛建立临时新场馆，预计可容纳4800名观众。

新加坡泳联表示，新场馆将建在靠近加冷网球中心和足球中心附近的G停车场。里头将建有两个泳池、观众席和粉丝区等，举行游泳以及花样游泳赛事。

新加坡泳总会长蔡荣俊受访时表示：“建立临时场馆的主要考量是时间规划问题。由于前来的选手很多，若只使用现拥有的场地，世锦赛将过于冗长。”蔡荣俊也说，他们还在评估建设临时场馆的花费。

料明年6月前竣工

新加坡体育理事会总裁吴钦华说，虽然想过使用新加坡国家体育场，但国家体育场5万人的容量远多于一般观赛的人数。考虑到花费和结构问题，决定新建场地。

吴钦华也补充，新场馆预计于明年6月之前建好，在7月的世锦赛前，希望能先用来举行全国校际运动会。他说，虽然这是临时场地，但场馆仍会是世界一流的。

2025年世锦赛将在7月11日至8月3日举行，预计将吸引超过200个国家和地区的逾2500名选手参赛，其中包括游泳、水球、跳水、跳台跳水、花样游泳、以及公开水域游泳的选手。水球和跳水项目将在华侨银行游泳中心举行，而公开水域游泳及跳台跳水比赛则在圣淘沙展开。

倒数活动中也公开了明年世锦赛的标志和标语“水塑造我们（Water Shapes Us）”，展现新加坡在各方面与水息息相关。出席活动的包括现任与前国家队运动员，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆（左）和新加坡泳总会长蔡荣俊，查看我国将举办世界水上运动锦标赛地点的展示板。（邬福梁摄）

约瑟林：非常期待世锦赛

我国“蝶王”约瑟林受访时表示，新加坡可通过举办明年的世锦赛，向公众及世界展现我国拥有一流的设施来举办大型活动。他说：“无论是谁来观看，都将大饱眼福。我对此非常期待。”

“蝶王”约瑟林期待我国能透过世锦赛，向全球展示我国举办大赛的能力。（邬福梁摄）

年轻跳水选手李承恩与女子水球队队长杨芝敏受访时，也对世锦赛感到兴奋。李承恩表示，能够在新加坡参赛，代表家人朋友都能来观看。杨芝敏也补充，这场赛事不仅能给我国选手们在世界各地好手面前大展身手的机会，也能让他们尽显新加坡人的热情。

李承恩（左）与杨芝敏（右）都对新加坡将举办世锦赛表示兴奋。（邬福梁摄）

国家游泳队总教练陈利裕受访时也说：“世锦赛将是新加坡举办的最大型活动之一，水上运动也是新加坡较强的运动，所以有幸举办世锦赛，我非常期待。”

他也补充，目前还不清楚我国能够派出几名选手参加，但泳将在接下来的一年内将参加多项赛事，来争取参赛资格。他也指出，虽然在新加坡举办赛事有一定的压力，但选手们更多是对于赛事能够在家门口举行感到兴奋。