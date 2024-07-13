落选巴黎奥运会 柯婷文：对不起队友 祝福颜欣慧

我国泳将柯婷文经历选拔风波无缘参加巴黎奥运会后，星期五（7月12日）发文坦露心声，称对不起三位接力赛队友，也为她和颜欣慧连续两届奥运都卷入名额风波感到遗憾。

柯婷文在个人Instagram写道：“如果你熟悉我，你知道我会通过文字来放慢我的思绪，处理我的情绪并疗愈。我相信你们很多人也许厌倦了媒体的报道，感谢你们的阅读和倾听。

“我向我的三名队友道歉……我原本期待和你们完成这段旅程。欣慧，很遗憾我们要连续两次经历这些，无论如何，我祝你和其他的新加坡团队在巴黎一切顺利。”

为无法和妹妹一同参赛感到痛苦

柯婷文说，其中一件令她感到痛苦的事，是自己无法在妹妹柯敬文首次参加奥运会的征途中陪在她身边。

“我梦想过这件事，如果我能在你的第一次奥运会和你一起比赛，那么我的游泳生涯会是多么圆满。我知道你会游得快，我也会在比赛当天和你在一起，只是不会以我们想象过的方式。”

柯婷文说，尽管争取奥运资格的结果不是满意的，但过去这些日子她所得到来自众人的关爱和支持，提醒了她是幸福的。她接着将找回平静，继续前进。

“我是帮助新加坡晋级首个奥运接力赛项目的一分子，我将永远铭记这一壮举。”

柯婷文今年2月和柯敬文、沈恩夷、沈恩彤在世界水上运动锦标赛4X100米混合泳接力预赛中排名全场第九，拿到巴黎奥运会资格。但由于最后四人中只有沈恩夷达到奥运A标，无法满足理论上最少必须有两人拿到A标或B标并受邀参赛的资格，因此在颜欣慧最后时刻收到B标的参赛邀请后，新加坡泳联按照选拔规定，让颜欣慧参赛。

和颜欣慧同样属于自由泳选手的柯婷文最终无法踏上个人第四次奥运之旅。除了接力赛，颜欣慧还将参加巴黎奥运会女子800米和1500米自由泳比赛。