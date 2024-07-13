珊蒂获巴黎奥运会100米参赛资格

除了200米之外，新加坡“女飞人”珊蒂确定出战巴黎奥运会的女子100米项目。

珊蒂在去年8月举行的布达佩斯田径世锦赛女子200米预赛中，跑出了22秒57的佳绩，不仅成为新加坡历来首名在世锦赛跑进半决赛的运动员、再次刷新全国纪录，还提前获得了巴黎奥运会的入场券。

要晋级奥运会田径赛有三种方式，第一个是达到个别项目的入选标准，第二个是通过世界排名，最后则是通过外卡，但这张外卡只会发放给100米、800米或马拉松运动员。

除了马拉松之外，巴黎奥运会其余田径项目的达标期都在6月30日结束，而根据世界田径联合会于7月7日公布的最后名单，珊蒂凭借世界排名获得了女子100米的参赛资格。

共有56名来自世界各地的短跑好手将参加巴黎奥运会100米女飞人大战，珊蒂在这个排名中位列第42，在200米则高居第18。

虽然珊蒂三年前已在东京奥运会上亮相，但不同的是，当时她是凭借外卡才得以站上奥运舞台，并且只参加了200米项目。

她当时在预赛中跑出了赛季最佳的23秒96，排名小组第六，未能晋级下一圈。

但在葡萄牙籍教练库尼亚（Cunha）的指导下，珊蒂近两年的表现明显进步，去年更是取得了巨大突破，在屡破100米和200米全国纪录的同时，还称霸东运会的短跑项目，并在亚锦赛和亚运会的200米封后。

不过她在几个月前受伤，以致被迫放弃钻石联赛首秀，但珊蒂在接受《海峡时报》访问时指出，自己已经痊愈，期待能在奥运两个项目的预赛出线。