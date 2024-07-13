中国派405名运动员征奥 年纪最小选手仅11岁

（北京新华电）中国星期六（7月13日）公布了来临巴黎奥运会的代表团名单。他们将派出405名运动员参加30项运动中的236个项目，其中42名是前奥运冠军，年纪最小的参赛者只有11岁。

在405名运动员当中，有223人将献出奥运首秀。而35岁的上届奥运会女子铅球冠军巩立姣、37岁的2016年里约奥运会女子20公里竞走冠军刘虹，以及35岁的三届亚运会女子撑杆跳金牌得主李玲，都将是第五次冲击奥运会。

刘虹也是中国在本届奥运会代表团中最年长的运动员，年纪最小的则是滑板天才少女郑好好，这名拥有韩国血统的小学生，是中国队历来最年轻的奥运代表。



中国在历届奥运会上的成功，在很大程度上依赖跳水、射击、体操、乒乓球、羽毛球和举重等项目的队伍。他们自1984年洛杉矶奥运会以来，为中国队贡献了263枚金牌中的192枚。



从2008年北京奥运会至2016年里约奥运会，中国乒乓球队都能横扫所有项目的金牌，但在三年前的东京奥运会，他们在首次推出的混双赛中失利，许昕和刘诗雯组成的中国组合在决赛中，败给了水谷隼和伊藤美诚这对日本组合，屈居亚军，相信中国乒乓球队在巴黎奥运会上必剑指五枚金牌。



中国自2000年悉尼奥运会以来，每届赛事都能排在荣誉榜上前三名。三年前的东京奥运会，他们以38枚金牌、32枚银牌和19枚铜牌，排名仅次于美国，今年能否再次“坐亚望冠”，令人关注。