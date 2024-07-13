乔科维奇击败穆塞蒂 连续两年温网与阿尔卡拉斯争冠

现已37岁的乔科维奇虽然不久前动过手术，也在前半年的赛事中表现欠佳，但还是闯入了温网决赛，有望追平费德雷尔的温网男单八冠纪录。

（伦敦综合电）塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）在本地时间星期六（7月13日）的温布登网球锦标赛男单半决赛中，以6比4、7比6（7比2）、6比4击败意大利选手穆塞蒂（Musetti）后，将连续两年与西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz）争冠。倘若夺冠，乔科维奇不仅将追平瑞士天王费德雷尔（Federer）的温网男单八冠纪录，还将以25个大满贯冠军成为网球历史上（不论男女）最伟大的球员。

针对进入决赛，乔科维奇说：“我清楚知道接下来意味着什么。我参加的任何大满贯赛事，都是历史的见证。我会将此视为动力，打出最佳水平。”

他还说：“虽然这是很大的动力，但也是巨大的压力。虽然我已37岁，对手们都才20多岁，但每当我踏上球场时，依然会要求自己能在大部分赛事中取胜，观众也期望我赢得百分之九十九的比赛。”

乔科维奇去年决赛不敌阿尔卡拉斯

这是乔科维奇第10次打入温网决赛，同时也是继去年与阿尔卡拉斯在决赛交手后的再次对战。当时，阿尔卡拉斯终止了乔科维奇的34连胜夺冠，因此这对乔科维奇来说，实属一场复仇战。

但值得一提的是，在去年温网决赛落败之后，乔科维奇两次对阵阿尔卡拉斯都取得了胜利。

乔科维奇在上赛季赢得了四大满贯赛事中的三项，但今年的状态却令人失望，前六个月里未有任何冠军。此外，他还在五个星期前刚刚动了右膝盖手术，差点无缘温网。

对此他说道：“今年对我来说没那么成功，或许是多年以来最差的成绩，但没关系。

“我必须适应并接受这个事实，努力从伤病中恢复过来，并重新振作。过去温网我有好几个赛季没有打出理想水平，但赢了冠军后，情况就会有所改变。”

乔科维奇在第二与第三轮都打了四盘才艰难获胜，但穆塞蒂认为对方本仗打得很好。他说：“我没看到他在体力上表现挣扎。我不得不说，他这场真的打得很出色。他展示了自己出色的状态，不仅是网球方面，体力上也是。

“他发球很出色，配得上胜利。”

阿尔卡拉斯盼在欧锦赛决赛前先为国争光

在星期五（12日）的半决赛中击败俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev），晋级决赛的阿尔卡拉斯则希望，本届温网能卫冕成功。若赢得冠军，他将成为第六个同一年先后赢得法国网球公开赛与温网的男单球员。

西班牙将在星期一（15日）凌晨的欧锦赛决赛中大战英格兰。阿尔卡拉斯表示，他希望能够在那之前先夺下温网冠军，为西班牙创造“超级星期天”。