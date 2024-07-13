欧锦赛巅峰对决 西班牙大热夺冠？英格兰足球回家？

西班牙是本届欧锦赛表现最出色的球队，而英格兰则是最“命硬”的球队。后者如果要避免连续两届在决赛心碎，必须摆脱此前慢热的表现。

欧洲足球锦标赛本地时间下个星期一（7月15日）凌晨迎来终极对决。“斗牛士”西班牙本届赛事高歌猛进，是夺冠热门。“三狮军团”英格兰经过前期的磕磕绊绊，连续两届闯入决赛，势必要赢得在海外的首座大赛冠军，让“足球回家”。

英格兰上一次夺得大赛冠军，还要追溯到1966年在本土举行的世界杯。

西班牙在淘汰赛连砍东道主德国和上届世界杯亚军法国，英格兰则经历补时扳平及点球大战等数次惊险场面。两队闯入决赛的过程大不相同，也让西班牙反超欧锦赛开踢前被视为夺冠最大热门的英格兰，成为决赛较受看好的一方。

德拉富恩特（de la Fuente）率领的西班牙，将争取第四次夺得欧锦赛冠军。他们在1964年首次夺冠，2008年和2012年则连续两届夺魁。索思盖特（Southgate）领军的英格兰则在经历上届决赛不敌意大利之痛后，将争取队史首座欧锦赛冠军。

西班牙和英格兰晋级之路与各项数据比一比。（张进培制图）

英格兰左路或被亚马尔攻陷

尼科·威廉姆斯（左）和亚马尔两匹快马，可能对英格兰边路造成困难。（法新社）

两队青年才俊众多，西班牙两翼快马亚马尔（Yamal）和尼科·威廉姆斯（Nico Williams）在欧锦赛决赛前的星期六（13日）和星期五（12日），分别迎来17岁和22岁生日。此前在半决赛成为欧锦赛史上最年轻进球者的亚马尔，将对英格兰左侧造成巨大压力，因为在索思盖特的3-4-2-1阵型中，英格兰的左翼卫位置是个软肋。

上一场踢这个位置的特里皮尔（Trippier）本身是右后卫，他上轮因伤在半场时被卢克·肖（Luke Shaw）换下。后者是英格兰唯一真正能踢左后卫或左翼卫的球员，但他刚伤愈复出，如果首发可能也难挡状态正佳的亚马尔。

西班牙阵中另一名状态绝佳的球员是奥尔默（Olmo），这名在德国球队莱比锡（Leipzig）踢球的中场在西班牙前五场比赛中只首发两次，但他效率奇高，至今已有三个进球和两个助攻，在射脚榜上与数名球员并列第一。

奥尔默本届欧锦赛踢出身价，已经得到数支英超豪门垂青。（法新社）

进球相同将共享金靴 奥尔默凯恩等人力争进球

奥尔默在对垒德国一役因队友佩德里（Pedri）受伤后坐稳主力，本场比赛除了冠军，也将对金靴奖发起冲击。

以往如果有多名球员进球数相等，将以助攻数决定金靴奖得主，但欧洲足联这次在决赛前更改规定，只以进球数判断奖项花落谁家。目前同进三球的还有英格兰前锋凯恩（Kane）和另外四名已被淘汰的球员，英格兰和西班牙也还有几名进两球的球员，因此金靴之争充满变数。

英格兰前锋凯恩经常被嘲是“无冕之王”，这次将力争打破魔咒。（法新社）

西班牙的奥尔默及表现同样出彩的中场搭档鲁伊斯（Ruiz）及罗德里（Rodri），预计将让英格兰在中场争夺中落下风，加上还将迎回上轮停赛的两名后卫卡瓦哈尔（Carvajal）及勒诺尔芒（Le Normand），西班牙可以信心满满地出击。

比起西班牙的团队合作，英格兰之前则多数依靠个别球星的闪光时刻才让球队闯入决赛。索思盖特在过去两场淘汰赛让福登（Foden）和贝林厄姆（Bellingham）支援前锋凯恩，防线上则摆出三后卫。在这样的调整后，英格兰整体表现虽有进步，但和西班牙相比仍有差距。

不过，他们过去三场比赛都能在落后的情况下力挽狂澜，所展现的坚韧精神不可忽视。有了上届决赛败北的经验，球员们这次相信更有备而来，尤其是队长凯恩势必要以一座冠军来打破自己的“无冠魔咒”。