工教院加入培养好手行列 巧固球国家训练中心增至五个

新加坡巧固球总会与工艺教育学院星期六（7月13日）签署谅解备忘录，将把巧固球国家训练中心增加至五个。

新加坡巧固球的训练基地原本只有明智中学及务立中学，但随着东区、西区和中区工艺教育学院的加入，这将使得新加坡巧固球总会的国家训练中心从两个增加到五个。

除了增加训练中心外，新加坡巧固球总会也将于工艺教育学院内建立卓越中心（Centre of Excellence），为工艺教育学院的巧固球队提供指导，筹办比赛与外展计划，以及培养工艺教育学院内的巧固球爱好者，以增加这项运动的人才。

卓越中心的成立，也将让工艺教育学院的教练团队及学生与新加坡巧固球总会的技术团队合作，将有关定位技术、健身追踪器和数据分析融入每周的训练中，以增强运动员体能、比赛策略与战术。

这场谅解备忘录签署仪式在工艺教育学院西区举行，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席见证。

新加坡巧固球总会会长林子轩说：“拥有多个国家训练中心将确保我们的运动员能持续获得高质量的训练环境，对他们的发展及表现是必不可少的。对许多团体运动的国家队而言，寻找训练场地一直都很困难，尤其是如巧固球这样的新兴运动，达成谅解备忘录有助于解决这些问题。

“更重要的是，与学校合作也能让我们有效融合体育与教育。这个双重焦点，将有助于培养在体育及学业方面皆有成的选手。”

仪式上也展示了新加坡巧固球总会的新国家队队服。新队服由本地饮料公司豆先生（Mr Bean）赞助，它将于本月底在香港举行的亚太区巧固球锦标赛和在马来西亚举行的亚太区青少年巧固球锦标赛中首次亮相。