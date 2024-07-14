杜兰特连续两周缺席美国男篮奥运集训

（阿布扎比综合电）美国奥运男篮球星杜兰特（Durant）因为小腿受伤，再次缺席球队的训练。

美国男篮目前正在阿布扎比训练，杜兰特已经连续两周缺席球队的训练与对抗赛。美国男篮接下来将在星期一（7月15日）与星期三（17日）的表演赛分别对垒澳大利亚与塞尔维亚，备战巴黎奥运会。

总教练克尔：无换人计划

美国队刚在不久前以怀特（White）替换了受伤痛困扰的伦纳德（Leonard），不过对于杜兰特的伤势，总教练克尔（Kerrr）表示无须担心，情况没有太糟糕，也没有启动替换杜兰特的B计划念头，他称杜兰特在这期间将进行个人训练。

参加巴黎奥运会的篮球队只需要在比赛开始之前公布最后名单，男篮赛将于法国时间7月27日开打。

克尔说：“我知道，我们还有几周时间来确定最后阵容，所以无须太着急，一步一步来。”

他还说：“就现阶段来说，这不是我们考虑或讨论的课题（替换杜兰特）。因为我们感觉很好，相信他会没事。”

现年35岁的杜兰特是美国男篮史上其中一名最伟大的球星，他已经随美国队夺得三枚奥运金牌。他总得分435分，场均19.8分，美国队史上最高，篮板球数（118个）也在美国篮球史上位列第三。

在杜兰特参加的三届奥运会，即2020年东京奥运会、2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会，他分别以场均20.7分、19.5分与19.4分成为赛会最佳。

美国男篮将在本届巴黎奥运会力争队史第五枚奥运金牌，他们将在7月29日对垒塞尔维亚，7月31日对阵南苏丹，8月3日硬碰波多黎各。