巴博拉首夺温网女单冠军 为前教练与温网冠军同胞洒泪

捷克女单球员巴博拉成新科温网冠军，夺得生涯第二个大满贯。在颁奖礼上，这名温网冠军因患卵巢癌去世的前教练雅娜感触落泪。

（伦敦综合电）捷克球员巴博拉（Barbora）在三盘激战后力挫意大利球员贾斯明（Jasmine），于新加坡时间星期天（7月14日）成为新科温网女单冠军。这名2021法网冠军以6比2，2比6和6比4的比分战胜今年2024法网亚军贾斯明，捧起玫瑰露水盘奖杯，取得职业生涯第二个大满贯冠军。

赛后在场地中央接受采访时，28岁的巴博拉手拿奖盘，看到球场亮出前冠军雅娜·诺沃特娜（Jana Novotna）的名字时控制不住泪水。因卵巢癌在2017年去世的雅娜曾在2014年至2017年执教巴博拉。

“我真的很想念雅娜，看到她的名字真的很感动。”

巴博拉在职业生涯初期，曾经就成为全职球员，或是继续学业请教过雅娜。她说：“我还记得那天敲开雅娜的门然后将信交给她，我想那个时刻改变我的一生。”

雅娜在一个星期后回信，之后两人开始合作，直至2017年雅娜去世，年仅49岁。雅娜曾在1993年与1997年打入温网决赛但都抱憾而归，最后在1998年取得温网冠军。

“雅娜告诉我，我的天赋足以成为职业球员。在她去世前也鼓励我去争取大满贯冠军。所以2021年夺得法网冠军对我来说很特殊，但我从没想过能赢下温网，这个雅娜在1998年夺得的冠军。”

爱笑就不会输 贾斯明单季闯入法网与温网决赛

尽管在决赛不敌同龄的巴博拉，成为意大利首名温网单打冠军的梦想落空，但一直充满笑容的贾斯明已经收获数千名新粉丝。

在击败来自克罗地亚的多娜（Donna）后，贾斯明就已经创造历史，成为首名进入温网女单决赛的意大利选手。她也因同个赛季同时闯进法网与温网决赛而跻身传奇女单之列。美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、施特菲·格拉芙（Steffi Graf）等传奇球星都曾在同年拿到法网与温网的冠军。

贾斯明与2002年的维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）一样，都在同年晋级法网与温网大决赛，但两次决赛均失利。

贾斯明赛后说，不愿成为冠军的陪衬，“本来梦想能举起冠军奖杯，但没能如愿，今天离冠军很近，有一天会圆梦”。

贾斯明本届温网作为七号种子参赛，即将在世界排名升至世界第五，创职业生涯新高。