决赛对垒哥伦比亚 阿根廷主帅：希望不会发生暴力冲突

（迈阿密综合电）在半决赛发生乌拉圭球员与哥伦比亚球迷互殴的暴力冲突事件后，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）希望本地时间星期一（7月15日）早上对垒哥伦比亚的比赛会是一场没有暴力的美洲杯决赛。

阿根廷将于星期一在迈阿密的硬石球场与哥伦比亚争夺本届美洲杯的冠军奖杯。在夏洛特举行的乌拉圭与哥伦比亚半决赛，乌拉圭球员在球队0比1落败后，攀过围墙进入观众看台与哥伦比亚球迷发生冲突。

在星期六（13日）的赛前记者会上，斯卡洛尼说：“我希望球迷能有一个欢愉的派对，我真心希望如此。除了赢取奖杯的喜悦外，我认为比赛有个圆满结局，对每个人来说也是件快乐的事。”

乌拉圭足总之前发声明说，这起冲突事件是因为球员的家人在看台上遭哥伦比亚球迷攻击，斯卡洛尼也发声支持这些涉事的乌拉圭球员。

斯卡洛尼说：“我们一直要求球员树立好榜样，但是当这类的事情发生，没有人会无动于衷。我希望这样的事件不会再发生。我不知道是谁的错，但看到家人身处暴乱，一定会很着急。”

除了希望决赛能在没有暴力的情况下圆满结束，斯卡洛尼也提到，将在美洲杯后退役的阿根廷名将迪玛利亚（Di Maria）不会有出赛的保证。

他说：“虽然我们都知道这会是他的最后一场比赛，我们还是会以球队的最大利益为考量重点。如果他上场，就表示他得上场，如果没有，这是因为我们有不同的想法。

“我们希望一切顺利，也希望迪玛利亚能以最佳的方式退役。”