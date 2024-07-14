乌拉圭点球胜加拿大 夺美洲杯季军

（夏洛特路透电）乌拉圭在美洲杯名次赛正赛时间内2比2踢平加拿大，通过点球大战以4比3于新加坡时间星期天（7月14日）上午夺得美洲杯季军。苏亚雷斯（Suarez）在伤停补时阶段为乌拉圭攻入扳平球，为球队争取到点球大战机会。

本坦库尔（Bentancur）开场八分钟就破门，为乌拉圭建立领先优势。但孔内（Kone）在第22分钟倒钩射门得手为加拿大扳平比分，双方1比1打平进入下半场。双方鏖战至80分钟，佐纳丹·戴维（Jonathan David）在门前补射破门，为加拿大攻入一球反超比分。比赛进入伤停补时阶段，苏亚雷斯在92分钟接传中推射破门，为乌拉圭扳平比分。双方在正赛常规时间内2比2打平，进入点球大战。

点球大战前两轮双方2比2战平，但第三轮时乌拉圭门将罗切特（Rochet）成功扑出孔内的点球，奠定胜局。之后乌拉圭中场阿拉斯凯塔（Arrascaeta）稳稳命中，乌拉圭三轮之后3比2领先点球大战。

第四轮加拿大中场乔尼瑞（Choiniere）与苏亚雷斯双双罚中。但加拿大第五位出场的前锋阿方索·戴维斯（Alphonso Davies）踢出的点球击中横梁，乌拉圭点球大战4比3获胜，夺得2024美洲杯季军。

立功门将罗切特在赛后称第三和第四名差距很大：“上一场输给哥伦比亚的打击很大，但是这场我们做好了心理准备，第三与第四名有很大的不同。”

“这场比赛队伍很努力，但疲惫是显而易见的。苏亚雷斯为我们打入了一个伟大的进球将比分追平，最终我们在点球大战终结了比赛。”

踢丢点球的戴维斯赛后表示遗憾：“你可以全场发挥出色，但最后输在点球大战。

“总体而言，我为我的队伍感到骄傲，能在美洲杯与非常优秀的球队同场竞技值得一生铭记。”

美洲杯的大决赛将在新加坡时间星期一（7月15日）早进行，卫冕冠军阿根廷将迎战哥伦比亚。