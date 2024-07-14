法新社点评 五名欧锦赛表现突出球员

2024年欧锦赛决赛之前，法新社点评本届比赛表现令人印象深刻的球员，除了西班牙、英格兰与荷兰这些欧洲传统强旅的球员外，中游球队格鲁吉亚与奥地利也有球员入选。

（柏林法新电）经过50场比赛和淘汰22支球队后，法新社在本届欧锦赛决赛之前，点评五名知名度不高但表现亮眼的球员。这五名冉冉升起的新星分别为西班牙的奥尔默（Olmo）、英格兰的格伊（Guehi）、荷兰的哈克波（Gakpo）、格鲁吉亚的马马尔达什维利（Mamardashvili），以及奥地利的萨比策尔（Sabitzer）。

奥尔默（西班牙，26岁）

西班牙球员奥尔默在中场的贡献非常重要。（法新社）

西班牙的年轻球员亚马尔（Yamal）和威廉姆斯（Williams）表现抢眼，但奥尔默在中场的贡献是球队晋级决赛的重要一环。

这名26岁的球员在德国的莱比锡（Leipzig）效力四年后，在欧锦赛用一系列出色的表现，让大家对他刮目相看。他在西班牙4比1击败格鲁吉亚的16强赛中攻入一球后，在复赛替补出场的他上阵仅八分钟就助西班牙首开纪录，他在加时赛也助攻队友梅里诺（Merino），最终绝杀德国。半决赛对阵法国，奥尔默的进球成为制胜球，将球队送入队史第五个欧锦赛决赛。

格伊（英格兰，24岁）

格伊与队友在中卫的位置上配合出色。（路透社）

在格伊的首个国际大赛中，他迅速在主帅索思盖特（Southgate）的防守阵型中站稳脚跟。刚满24岁的格伊在斯通斯（Stones）身边表现沉着自如，在他上场的五场比赛中英格兰仅失三球。当英格兰复赛对垒瑞士时格伊没有出战，外界曾质疑让这位水晶宫（Crystal Palace）中卫坐冷板凳的决定。

格伊在进攻也有所贡献，16强赛对阵斯洛伐克时，他最后时刻为贝林厄姆（Bellingham）献上助攻，将英格兰从淘汰边缘拯救回来。

哈克波（荷兰，25岁）

荷兰20年来首次闯入欧锦赛半决赛，哈克波功不可没。（法新社）

荷兰20年来首次闯入欧锦赛半决赛，尽管最终1比2惜败英格兰无缘决赛，但前锋哈克波是球队核心球员毋庸置疑。身穿橙色球衣似乎激发了哈克波最佳状态，他2022年在卡塔尔世界杯的出色表现促成他转会至英超豪门利物浦（Liverpool），两年后欧锦赛登场的他表现越加稳定。

哈克波在小组赛以2比1战胜波兰的比赛中攻入扳平球，之后在16强对阵罗马尼亚时首开纪录，让紧张的气氛变得平静，荷兰最终3比0大胜。复赛对垒土耳其，他的表现还迫使对方攻入决定胜负的乌龙球。

马马尔达什维利（格鲁吉亚，23岁）

格鲁吉亚门将马马尔达什维利的表现在欧锦赛非常抢眼。（法新社）

那波利（Napoli）前锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）是格鲁吉亚的当家球星，带队首次征战欧锦就闯进淘汰赛。但门将马马尔达什维利的表现同样让人印象深刻，这名身高接近两米的球员是格鲁吉亚的定海神针，为球队完成多次精彩扑救。

23岁的马马尔达什维利在四场比赛中完成30次扑救，这项数据是欧锦赛历史上第二高，仅次于俄罗斯门将阿金费耶夫（Akinfeev）在2008年为俄罗斯做出的32次扑救。对于西甲球迷来说，在巴伦西亚（Valencia）效力的马马尔达什维利的表现并不意外，他过去几个赛季里靠着出色表现，支撑着迷途中的巴伦西亚。

萨比策尔（奥地利，30岁）

奥地利中场萨比策尔助球队在小组赛成为盟主。（路透社）

奥地利中场萨比策尔在德甲球会多特蒙德（Dortmund）助球队闯入欧洲冠军联赛决赛后，在今年的欧锦赛延续了出色的状态。与实力明显更强劲的法国、荷兰一组，奥地利在D组突出重围，以盟主身份杀入淘汰赛。

虽然他们的黑马之旅没能继续走远，在16强意外不敌土耳其，但萨比策尔的实力对其他对手来说是个威胁，尤其是远射方面。

不论是刚冒出头的20岁小将还是接近而立之年的30岁资深球员，通过他们出色表现可看出，2024年欧锦赛依旧展现了足球的无限魅力和未来的无限可能。